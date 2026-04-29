Provincia de Dong Nai impulsa tres proyectos clave para fortalecer conectividad regional

Dong Nai, Vietnam (VNA)- El Consejo Popular de la provincia vietnamita de Dong Nai adoptó los planes de inversión para tres proyectos de transporte clave con un capital total de más de 4,17 mil millones de dólares, con el fin de fortalecer la conexión con Ciudad Ho Chi Minh y las regiones económicas dinámicas de la Altiplanicie Occidental, el centro y el suroeste.



El proyecto de mayor envergadura es la extensión de la línea de metro Ben Thanh - Suoi Tien hasta el nuevo centro administrativo de la provincia y el Aeropuerto Internacional de Long Thanh.



Según el Comité Popular provincial, la Carretera Nacional 51 -la principal arteria que conecta la región con el puerto marítimo y el Aeropuerto Internacional de Long Thanh- se encuentra actualmente en un estado de congestión grave, alcanzando aproximadamente el 156% de su capacidad diseñada, y se prevé que siga bajo una gran presión cuando los nuevos proyectos de infraestructura entren en funcionamiento en 2026.



Por tal motivo, la inversión en la línea de metro es necesaria para aliviar la carga de la Carretera Nacional 51, formar un eje de transporte público de gran volumen, fortalecer la conectividad regional e impulsar el desarrollo socioeconómico.



La línea de metro tendrá una longitud de 44,6 kilómetros y se espera que se implemente en el período 2026-2030 bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), con un contrato BT (Construcción-Transferencia) pagado mediante fondos de tierras y el presupuesto estatal, con una inversión total preliminar de unos 2,48 mil millones de dólares.



Se espera que el proyecto genere un impulso para el desarrollo urbano a lo largo del río Dong Nai, formando un nuevo corredor económico que conecte grandes centros como Bien Hoa y Long Thanh, al tiempo que mejore la eficiencia operativa del aeropuerto de Long Thanh.



Panorama de la provincia de Dong Nai (Foto: VNA)



Además, Dong Nai invertirá en una ruta elevada a lo largo de la Carretera Nacional 51, desde el cruce de Vung Tau hasta la intersección de la calle Vo Nguyen Giap con la autopista Bien Hoa – Vung Tau. Esta ruta tiene como objetivo resolver los atascos frecuentes en la Carretera Nacional 51, el eje de transporte vital que conecta la región sureste con el sistema de puertos marítimos y las zonas industriales clave.



El proyecto tendrá una longitud de 6,2 kilómetros, una escala de 6 carriles, una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora y se llevará a cabo entre 2026 y 2029 bajo la modalidad BOT (Construcción-Operación-Transferencia) con un capital total de 622,4 millones de dólares.



El tercer proyecto consiste en la construcción de una ruta de conexión desde el puente Ma Da hasta el Cinturón 4 de Ciudad Ho Chi Minh. Se trata de una vía de transporte estratégica que ayudará a acortar el trayecto desde la Altiplanicie Occidental y el norte de Dong Nai hacia el aeropuerto de Long Thanh y el puerto de Cai Mep – Thi Vai, además de fortalecer los vínculos comerciales entre el norte y el sur de la provincia.



La carretera tiene una longitud aproximada de 44,5 kilómetros y se prevé su construcción entre 2026 y 2028 bajo la modalidad APP, contrato BT, con una inversión total de unos 1,069 mil millones de dólares.



Según el Comité Popular provincial, la inversión sincronizada en estos tres proyectos formará una nueva red de transporte vital, contribuyendo a mejorar la capacidad de transporte, reducir los costes logísticos, promover el desarrollo socioeconómico y fortalecer el papel de la región como puerta comercial del sur./.