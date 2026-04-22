Política

Vietnam estudia elevar a Dong Nai al rango de ciudad bajo administración central

La Asamblea Nacional analiza convertir Dong Nai en ciudad de administración central para impulsar crecimiento económico e integración regional.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam examinará hoy la propuesta de crear la ciudad de Dong Nai como urbe dependiente del Gobierno central, en el marco de su primer período de sesiones de la XVI Legislatura.

El plan, presentado por el Ejecutivo, sitúa a Dong Nai como uno de los principales polos económicos del país, respaldado por su posición estratégica, el desarrollo de infraestructuras y su creciente capacidad industrial y logística. La provincia actúa además como eje de conexión entre Ciudad Ho Chi Minh y regiones clave como la Altiplanicie Occidental, la costa centro-sur y el delta del Mekong, mientras avanza la construcción del Aeropuerto Internacional de Long Thanh.

Las autoridades consideran que su transformación en ciudad bajo administración central permitiría impulsar un nuevo ciclo de crecimiento, tanto a nivel regional como nacional, mediante un modelo urbano multicéntrico y multifuncional, con fuerte capacidad de articulación económica y proyección internacional.

De prosperar la iniciativa, la nueva ciudad se constituiría sobre la base de la actual provincia, manteniendo intactos su territorio -de más de 12.737 km²-, su población -superior a 4,49 millones de habitantes- y sus 95 unidades administrativas. El aparato institucional se conservaría en lo esencial, con ajustes conforme a la normativa vigente.

En la misma jornada, el Legislativo también abordará otros proyectos normativos, entre ellos la implementación piloto de la figura del abogado público, mecanismos para resolver infracciones en materia de tierras previas a la Ley de 2024 y soluciones para desbloquear proyectos paralizados por largo tiempo, así como la gestión de recursos vinculados a laudos arbitrales internacionales./.

VNA
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