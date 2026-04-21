Política

Dirigentes vietnamitas rinden homenaje al difunto líder del PCV Ha Huy Tap

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente To Lam rindió homenaje al exlíder Ha Huy Tap en su mausoleo en Ha Tinh

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam,To Lam, rinde homenaje al secretario general Ha Huy Tap. Foto: VNA.
El secretario general del PCV y presidente de Vietnam,To Lam, rinde homenaje al secretario general Ha Huy Tap. Foto: VNA.

Ha Tinh, Vietnam (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, ofreció hoy ofrendas florales e incienso en homenaje al difunto máximo líder del PCV Ha Huy Tap en su mausoleo en la provincia de Ha Tinh, en conmemoración del 120 aniversario de su nacimiento (24 de abril).

Asistieron a la ceremonia varios miembros del Buró Político del PCV, incluido Tran Cam Tu, miembro permanente del Secretariado del Comité Central; Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central y jefe de la Comisión de Organización; Tran Sy Thanh, secretario del Comité Central y titular de la Comisión de Control Disciplinario; Trinh Van Quyet, secretario del Comité Central y jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas; Nguyen Thanh Nghi, secretario del Comité Central y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias; Pham Gia Tuc, viceprimer ministro permanente; general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; y Doan Minh Huan, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, junto con la delegación, ofrecen ofrendas florales e incienso en homenaje al difunto máximo líder del PCV Ha Huy Tap (Fuente: VNA)



Ante el mausoleo del difunto secretario general Ha Huy Tap, destacado dirigente del Partido, comunista firme y eminente hijo del pueblo vietnamita, To Lam y la delegación de alto nivel expresaron su profundo respeto y gratitud por sus grandes contribuciones a la causa revolucionaria, por la independencia y libertad de la Patria y la felicidad del pueblo.

Ha Huy Tap nació en la comuna de Cam Hung, provincia de Ha Tinh, en una familia de letrados pobres. Fue secretario general del PCV entre 1936 y 1938. Con 35 años de vida, 16 años de actividad revolucionaria y cerca de dos años al frente del Partido, realizó importantes aportes a la revolución vietnamita.

Su vida y obra constituyen un ejemplo brillante de dirigente destacado y comunista leal, que dedicó toda su vida a la lucha y al sacrificio por la independencia nacional, la libertad de la Patria y el bienestar del pueblo./.

VNA
#To Lam #Ha Huy Tap #Partido Comunista de Vietnam
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