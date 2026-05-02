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Vietnam en la lista de los "52 lugares para visitar en 2026"

El New York Times incluye a Vietnam en su lista de los “52 lugares para visitar en 2026”. Destacan a Phu Quoc y su teleférico Hon Thom como símbolos del creciente turismo vietnamita.

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VNA
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Nguyen Thi Hoa Mai, subdirectora general de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT), una una reunión sobre los preparativos de ITE HCMC 2026. (Fuente: VNA)

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La 20.ª Exposición Internacional de Viajes Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026) se llevará a cabo en la vibrante metrópolis del sur de Vietnam del 27 al 29 de agosto, celebrando dos décadas desde que el país comenzó a albergar este evento anual, según informó Nguyen Thi Hoa Mai, subdirectora general de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT).

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