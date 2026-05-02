Vietnam en la lista de los "52 lugares para visitar en 2026"

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Lam Dong diversifica el turismo costero con aventura y experiencias conectadas con las islas
El turismo costero en la provincia centrovietnamita de Lam Dong ha sido valorado desde hace tiempo por su gran potencial y ventajas para el desarrollo, gracias a la abundancia de paisajes vírgenes y singulares. En los últimos años, la incorporación de nuevos productos turísticos -como el turismo de aventura, las rutas de montaña y selva, así como la exploración de áreas costeras e insulares - ha logrado captar a un creciente número de visitantes, en especial jóvenes, lo que abre nuevas oportunidades y contribuye a diversificar la oferta turística de la provincia.
La clase trabajadora: motor de la construcción y el desarrollo de Vietnam
En 2026 se conmemora el 140.º aniversario del Día Internacional de los Trabajadores (1/5/1886 - 1/5/2026), un hito que honra la tradición de la clase obrera y la solidaridad internacional. (Foto: VNA)
Máximo dirigente de Vietnam: Los trabajadores deben vivir en condiciones cada vez mejores
El 27 de abril de 2026, con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30/4/1975 - 30/4/2026) y del Día Internacional de los Trabajadores (1/5), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó y dialogó con obreros y empleados de Ciudad Ho Chi Minh.
Tecnología digital impulsa el desarrollo del turismo comunitario
En los últimos años, el turismo comunitario en la provincia montañosa norteña de Lai Chau, se ha consolidado como una vía eficaz para mejorar los medios de vida y aumentar los ingresos, especialmente en zonas remotas y fronterizas, gracias a los cambios visibles que han traído las tecnologías de la Industria 4.0.
Actualidad: Primera ministra de Japón realizará una visita oficial a Vietnam
La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, efectuará una visita oficial a Vietnam del 1 al 3 de mayo.
Campaña Ho Chi Minh, decisiva en la Ofensiva General y Levantamiento de la Primavera de 1975
A las 17:00 horas del 26 de abril de 1975, el ejército vietnamita comenzó un gran ataque sobre Saigón, dando inicio a la histórica Campaña Ho Chi Minh. Tras más de tres días y noches de intensos combates, logró ocupar numerosas bases y posiciones, rompiendo la línea defensiva del enemigo, destruyendo y desintegrando la mayoría de sus divisiones. A las 11:30 del 30 de abril, la bandera revolucionaria ondeó en el techo del Palacio Presidencial del gobierno de Saigón - el Palacio de la Independencia. La histórica Campaña Ho Chi Minh resultó en una victoria total, poniendo fin a la guerra de resistencia contra Estados Unidos, liberando completamente el sur y reunificando el país.
Campaña histórica de Ho Chi Minh: el culmen de la guerra revolucionaria de Vietnam
La Campaña Ho Chi Minh, que tuvo lugar del 26 al 30 de abril de 1975, fue el pináculo de la victoria en la guerra revolucionaria vietnamita y creó las páginas doradas más brillantes en la historia de la resistencia del pueblo vietnamita contra los invasores extranjeros.
Gobierno vietnamita emite estrategia sobre emprendimientos innovadores
Vietnam lanza estrategia para fomentar startups e innovación, con metas ambiciosas hacia 2030 y visión de liderazgo regional.
Ciudad Ho Chi Minh espera que las remesas continúen creciendo en 2026
Ciudad Ho Chi Minh prevé aumento de remesas en 2026, reforzando estabilidad monetaria y aportando capital clave para el desarrollo económico.
Niños vietnamitas entusiastas con la creación de la bandera nacional
Los niños de educación preescolar muestran un gran entusiasmo al participar en la creación de la bandera roja con estrella amarilla, la bandera nacional, con motivo del 51.º aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación de Vietnam (30 de abril).
Cat Ba proyecta recibir a 4,75 millones de turistas en 2026
Hogar de impresionantes formaciones kársticas de piedra caliza, playas vírgenes y uno de los ecosistemas marinos más singulares del mundo, Cat Ba se ha posicionado cada vez más como un destino destacado en la ciudad vietnamita de Hai Phong.
Tecnología y producción verde atraen inversión extranjera directa en Vietnam
Desde comienzos de 2026, los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia Vietnam no solo aumentan en volumen, sino que también se orientan con rapidez hacia sectores de alta tecnología, datos y producción verde. Este cambio abre oportunidades para reforzar la posición del país en las cadenas globales de valor, aunque también plantea una exigencia urgente de seleccionar mejor y elevar la calidad del capital recibido.
Belleza prístina de casas tradicionales de adobe en Bac Ninh
Enclavado entre exuberantes colinas verdes y sinuosos arrozales, el pueblo de Bac Hoa, en la comuna de Tan Son, provincia de Bac Ninh, aún conserva la vida sencilla y rústica de la gente de la montaña.
Aldea de fundición de My Dong: tradición centenaria que forja nuevos valores
El oficio de fundición de hierro en My Dong, en la ciudad norvietnamita de Hai Phong, no solo preserva la esencia de la artesanía tradicional, sino que también se ha convertido en un motor del desarrollo económico local, generando empleo y contribuyendo a mejorar los ingresos de la población.
Crece inversión de Vietnam al exterior en primer trimestre de 2026
La inversión de Vietnam al exterior alcanzó 619,9 millones de dólares en el primer trimestre del año, 2,6 veces más que el mismo lapso de 2025.
Singular procesión de palanquines hacia el Templo de los Reyes Hung
La tradicional procesión de palanquines hacia el Templo de los Reyes Hung, de marcado carácter comunitario, refleja la devoción a los antepasados y el principio vietnamita de gratitud hacia sus predecesores.
Festival del templo de reyes Hung: Convergencia del patriotismo y fuerza de unidad nacional
Durante miles de años, el Festival del templo de los reyes Hung se ha considerado como una festividad importante que refleja la identidad cultural única del pueblo vietnamita, expresa la filosofía de “Al beber agua, se recuerda el manantial” y honra las contribuciones de los Reyes Hung a la fundación y defensa del país.
El maquillaje en el Tuong, el lenguaje visual del teatro clásico vietnamita
En el arte Tuong (drama clásico), el maquillaje o pintura facial desempeña un papel fundamental. El público puede reconocer el carácter del personaje con solo observar el rostro maquillado del actor.
Hanoi entre las 25 ciudades más interesantes del mundo en 2026
Hanoi, donde el encanto ancestral convive con el ritmo de vida moderno, ha sido clasificada en el puesto 25 de la lista de la revista Time Out (Reino Unido) de las 50 ciudades más interesantes del mundo para vivir y explorar en 2026, lo que reafirma el creciente atractivo de la capital vietnamita en el mapa turístico mundial.
Concluye primer período de sesiones de Asamblea Nacional de Vietnam en su XVI legislatura
La Asamblea Nacional de Vietnam de la décimo sexta Legislatura concluyó su primer período de sesiones después de 12 días de trabajo intenso.