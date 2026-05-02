Japón condecora con la Orden del Sol Naciente a exdirigentes de Vietnam

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Hanoi (VNA) Los gobiernos de Vietnam y Japón celebraron solemnemente hoy la ceremonia de entrega del Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente al ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nong Duc Manh y al ex primer ministro Nguyen Tan Dung.

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​Al acto asistieron el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, junto con altos funcionarios del Partido y del Estado, representantes de ministerios, organismos centrales, autoridades de Hanoi y amigos de ambos países.

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Tras más de medio siglo desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, los vínculos entre Vietnam y Japón han experimentado un crecimiento constante, convirtiéndose en uno de los modelos más exitosos de cooperación bilateral integral y eficaz en la región.​

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Los importantes logros alcanzados son fruto de los esfuerzos sostenidos de múltiples generaciones de líderes y ciudadanos de ambas naciones, quienes han contribuido a cimentar una base sólida para la relación bilateral. En este proceso, destacan los aportes del ex secretario general Nong Duc Manh y del ex primer ministro Nguyen Tan Dung.

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La Orden del Sol Naciente, una de las condecoraciones más prestigiosas de Japón, reconoce no solo sus contribuciones individuales, sino también el aprecio del Gobierno japonés por los esfuerzos conjuntos que han impulsado las relaciones bilaterales.

En nombre del Gobierno y del Estado de Japón, la primera ministra Takaichi Sanae entregó el Gran Cordón a Nong Duc Manh y Nguyen Tan Dung.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homóloga japonesa, Takaichi Sanae, entregan el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente al ex primer ministro Nguyen Tan Dung. (Foto: VNA)

​En su intervención, Nong Duc Manh expresó su emoción y honor al recibir, junto con Nguyen Tan Dung, esta alta distinción, subrayando que constituye un reconocimiento a los esfuerzos colectivos de varias generaciones en el fortalecimiento de la relación bilateral.

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​Tras destacar a Japón como un amigo cercano y fiable, así como un socio clave de Vietnam en múltiples ámbitos, el exdirigente afirmó que, durante su trayectoria en cargos clave del Partido y del Estado, siempre consideró el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países como una de las principales prioridades estratégicas de la política exterior vietnamita.

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​Asimismo, recordó su visita oficial a Japón en 2009, cuando, junto con el entonces primer ministro Taro Aso, emitió una declaración conjunta que establecía una “alianza estratégica para la paz y la prosperidad en Asia”.

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​Como primer ministro entre 2006 y 2016, Nguyen Tan Dung desempeñó un papel clave al traducir los compromisos de alto nivel en cooperación concreta, contribuyendo a profundizar los lazos en los ámbitos político, económico y de intercambio pueblo a pueblo.

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​Al concluir, Nong Duc Manh expresó su deseo de que la asociación estratégica integral entre Vietnam y Japón continúe fortaleciéndose y alcance nuevos logros en el futuro./.