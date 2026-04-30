Política

Laos felicita a Vietnam con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional

El Partido Popular Revolucionario de Laos felicita a Vietnam por el 51.º aniversario de la Reunificación, destacando la victoria de 1975 y los logros del país.

El Palacio de la Independencia, un sitio histórico nacional especial y testimonio de los acontecimientos del 30 de abril de 1975, destaca en medio del paisaje verde. (Foto: VNA)
El Palacio de la Independencia, un sitio histórico nacional especial y testimonio de los acontecimientos del 30 de abril de 1975, destaca en medio del paisaje verde. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) envió un mensaje de felicitación al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).

El Comité Central del PPRL describió la Gran Victoria de la Primavera de 1975, que liberó completamente el Sur y reunificó Vietnam el 30 de abril de 1975, como un acontecimiento trascendental y un hito glorioso para el PCV que pasó a la historia mundial.

La proeza de 1975 no solo fue un triunfo del ejército y el pueblo vietnamitas, sino también de la alianza combativa unida de los pueblos de los tres países de Indochina: Vietnam, Laos y Camboya. Esto creó condiciones favorables para que la revolución laosiana alcanzara la victoria final y estableciera la República Democrática Popular Lao el 2 de diciembre de ese mismo año, señaló.

El Comité Central del PPRL felicitó calurosamente los enormes, integrales e históricos logros que el PCV y el pueblo vietnamita han alcanzado en los últimos tiempos, especialmente tras 40 años de Renovación, con el creciente prestigio y papel de Vietnam en la región y en el mundo.

“Creemos firmemente que, bajo el liderazgo lúcido y hábil del PCV, encabezado por el secretario general y presidente del país, To Lam, el pueblo vietnamita hermano implementará con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, creando una base sólida para que Vietnam se desarrolle con fuerza, avance hacia una nueva era y cumpla los dos objetivos estratégicos centenarios del país”, afirmó.

En esta ocasión, Bounleua Phandanouvong, miembro del Comité Central del PPRL y presidente de su Comisión de Relaciones Exteriores, extendió sus felicitaciones a Le Hoai Trung, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores./.

VNA
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Resolución 59

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