Política

Partido Comunista de Italia ratifica la vigencia imperecedera del legado de Ho Chi Minh

Con motivo del 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890) y los 115 años de su partida en busca de la vía para la salvación nacional (5 de junio de 1911), el Partido Comunista de Italia publicó un artículo conmemorativo en el que califica al líder vietnamita como el guía de la causa de liberación de su país y un símbolo de la resistencia anticolonial y de la lucha de los pueblos contra el imperialismo.

Foto de archivo: VNA
Foto de archivo: VNA

Roma (VNA) - Con motivo del 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890) y los 115 años de su partida en busca de la vía para la salvación nacional (5 de junio de 1911), el Partido Comunista de Italia publicó un artículo conmemorativo en el que califica al líder vietnamita como el guía de la causa de liberación de su país y un símbolo de la resistencia anticolonial y de la lucha de los pueblos contra el imperialismo.

El texto cita las palabras de elogio del comandante en jefe cubano Fidel Castro, destacando que el Presidente Ho Chi Minh combinó de manera genial la lucha por la independencia nacional con la defensa de los derechos de las masas oprimidas por las clases explotadoras y el feudalismo. El prócer vietnamita comprendió que el camino correcto radicaba en la fusión del sentimiento patriótico de los pueblos con la necesidad de la emancipación social de la explotación.

De acuerdo con la publicación del Partido Comunista de Italia, Ho Chi Minh demostró que una nación oprimida posee la capacidad de organizarse, resistir y vencer a los imperios más poderosos de su época.

El artículo ratifica que “su legado continúa alzando la voz hasta el día de hoy para los pueblos que luchan por la soberanía, la dignidad y la justicia social”, concluyendo con las proclamas: “¡Gloria a Ho Chi Minh! ¡Gloria a Vietnam Socialista!”./.

VNA
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