Vietnam y Australia amplían oportunidades de cooperación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Vietnam y Australia se encuentran ante grandes oportunidades para ampliar la cooperación, especialmente después de la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024, afirmó hoy el vicecanciller Nguyen Manh Cuong.



El funcionario subrayó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo con el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, lo que abre nuevas perspectivas para profundizar la colaboración con Australia en diversos ámbitos.



Durante su intervención en el evento “Encuentro con Australia”, celebrado en Ciudad Ho Chi Minh y organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, el Comité Popular municipal, el grupo Becamex y el Consejo Empresarial Australia-ASEAN, el funcionario destacó el papel del país oceánico como un socio confiable y un acompañante importante de Vietnam.



Según dijo, las relaciones entre ambos países se están desarrollando de manera sumamente positiva en diversos sectores, con un comercio bilateral que supera los 15 mil millones de dólares y apunta a la meta de los 20 mil millones de dólares. Australia también está implementando con fuerza su Estrategia Económica del Sudeste Asiático hasta 2040, lo que abre numerosas oportunidades para fortalecer la conectividad estratégica con Vietnam en áreas como comercio, inversión, educación, innovación y transición verde.



El viceministro destacó la complementariedad entre ambas economías, ya que Australia posee fortalezas en finanzas, tecnología, educación, gestión moderna e innovación; mientras que Vietnam es una economía dinámica, con una fuerza laboral joven, estabilidad político-social y una red de 17 acuerdos de libre comercio de nueva generación que lo conectan con más de 60 de las principales economías.



Sobre esa base, el funcionario presentó una serie de propuestas para intensificar la cooperación bilateral en los sectores de tecnología digital, procesamiento de alimentos, energías renovables, logística, minerales estratégicos y las industrias que sirven a la transición verde, la educación y la formación.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam continuará impulsando la diplomacia económica y tecnológica, acompañando a los ministerios, sectores, localidades y empresas con el fin de fortalecer la conectividad con socios, promover el diálogo político, resolver dificultades y expandir aún más las oportunidades de cooperación con Australia, prometió.



Delegados participantes en la cita (Foto: Cancillería de Vietnam)



A su vez, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, subrayó que el espacio para la cooperación entre Vietnam y Australia sigue siendo muy amplio, especialmente en las áreas de transformación digital, innovación, energía limpia, logística, educación-formación y desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Ciudad Ho Chi Minh está lista para convertirse en un centro de conectividad clave entre Australia y la región del sur, así como con otras localidades de Vietnam, sostuvo.



La embajadora de Australia en Hanoi, Gillian Bird, destacó los notables logros de Vietnam en materia de desarrollo económico y afirmó que Australia considera al país asiático como uno de sus socios económicos más dinámicos y con mayor potencial en la región.



Actualmente, Australia implementa diversos programas de apoyo a Vietnam en ámbitos como la transición energética, la adaptación al cambio climático en el Delta del Mekong, el desarrollo de una agricultura de bajas emisiones y el fortalecimiento de la resiliencia económica, subrayó.



En la cita, las empresas australianas apreciaron el potencial de cooperación en Vietnam, destacando que las políticas de renovación, la reforma institucional y las inversiones en infraestructura y recursos humanos del país están creando un entorno empresarial estable y favorable. Asimismo, expresaron un alto interés en cooperar en los ámbitos de finanzas verdes, energía limpia, transición energética, adaptación al cambio climático y formación de recursos humanos de alta calidad./.