Política

Vietnam inicia balance estratégico de un siglo de liderazgo del Partido Comunista

Vietnam inició el balance de 100 años del liderazgo del Partido Comunista y definirá orientaciones estratégicas para el desarrollo nacional en el próximo siglo.

Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central y jefe del Equipo de Redacción, interviene en la cita (Foto: VNA)
Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central y jefe del Equipo de Redacción, interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Equipo de Redacción encargado del balance de los 100 años del liderazgo del Partido en la Revolución vietnamita (1930-2030), junto con las orientaciones para el desarrollo nacional en el próximo centenario (2030-2130), celebró hoy su primera sesión de trabajo.

La reunión también abordó el balance de los 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción nacional durante el período de transición al socialismo.

Durante la apertura, Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central y jefe del Equipo de Redacción, afirmó que la reunión refleja el sentido de urgencia para concretar las orientaciones trazadas por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en la primera sesión del Comité Directivo encargado de esta labor.

Nguyen Xuan Thang subrayó que se trata de tareas políticas estratégicas de gran relevancia en preparación del XV Congreso Nacional del Partido. Asimismo, destacó que el proceso de balance debe alcanzar una profunda dimensión histórica, un elevado nivel teórico y una visión estratégica capaz de orientar el desarrollo rápido y sostenible de Vietnam en las próximas décadas.

Durante la sesión, los delegados coincidieron en valorar positivamente los borradores y materiales preparados de manera rigurosa, seria y coherente, además de participar activamente en debates con aportes científicos y sustanciales.

En relación con el balance de los 100 años del liderazgo del Partido en la Revolución vietnamita, las intervenciones señalaron que el papel dirigente del Partido Comunista de Vietnam ha sido un factor decisivo en las victorias revolucionarias del país. Los participantes también analizaron las leyes de desarrollo del proceso revolucionario, las principales lecciones extraídas y las orientaciones estratégicas destinadas a conducir a Vietnam en el próximo siglo.

Los delegados debatieron igualmente el balance de los 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción nacional durante el período de transición al socialismo, centrándose en cuestiones teóricas y prácticas relevantes surgidas a lo largo de estas cuatro décadas, así como en las orientaciones para complementar y perfeccionar este documento en la nueva etapa de desarrollo del país.

Por su parte, Doan Minh Huan, miembro del Buró Político, director de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh y subjefe permanente del Equipo de Redacción, destacó la importancia estratégica y el significado trascendental de este proceso de evaluación.

Asimismo, subrayó que el balance debe desarrollarse mediante un enfoque que combine la revisión histórica con el análisis de cuestiones teóricas y prácticas, prestando especial atención a la participación amplia de todos los sectores y a la movilización de expertos para contribuir al proceso./.

VNA
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