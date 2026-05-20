Vietnam despliega medidas de protección consular para ciudadana en flotilla rumbo a Gaza

Tel Aviv (VNA) – La Embajada de Vietnam en Israel informó hoy que está implementando medidas de protección consular para Tieu Nguyen Bao Ngoc, ciudadana vietnamita que participaba en la flotilla organizada por Global Sumud Flotilla con destino a la Franja de Gaza y que fue detenida por las autoridades israelíes.



Según las fuentes oficiales, inmediatamente después de recibir información sobre el incidente, el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam coordinó con las representaciones diplomáticas vietnamitas en Israel, Egipto y Türkiye, así como con las autoridades competentes nacionales para verificar el caso. Al mismo tiempo, mantuvo contactos con la familia de Tieu Nguyen Bao Ngoc para obtener más información y facilitar las labores de verificación y protección consular.



La Embajada de Vietnam en Israel también se puso en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí para solicitar la verificación de la información relacionada con el caso y exigir garantías de trato humanitario, así como el cumplimiento pleno de las normas y convenciones internacionales relativas a la protección consular y los derechos humanos.



Representantes de la misión diplomática señalaron que continúan coordinando estrechamente con las autoridades locales y siguiendo de cerca la evolución de la situación con el fin de adoptar las medidas de apoyo necesarias para la ciudadana vietnamita implicada.



En medio del complejo panorama de seguridad en Oriente Medio, la Embajada de Vietnam en Israel recomendó a los ciudadanos vietnamitas respetar estrictamente las normativas de los países de la región, seguir regularmente las alertas de seguridad emitidas por las autoridades locales y por las representaciones diplomáticas vietnamitas, y evitar desplazarse a zonas de conflicto o con riesgo de inseguridad.



La Embajada afirmó que continuará actualizando la información y aplicando las medidas de protección consular necesarias conforme a la legislación vietnamita y las prácticas internacionales./.

VNA