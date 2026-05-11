Hanoi aprueba macroproyecto de avenida paisajística por miles de millones de dólares

Hanoi (VNA)- El Consejo Popular de Hanoi aprobó hoy, durante su segundo período temático de sesiones de la XVII Legislatura, una resolución sobre la política de inversión del Proyecto de Construcción del Eje de la Avenida Paisajística del Río Rojo, una megaobra de infraestructura y renovación urbana con una inversión estimada de 736,963 billones de dongs (unos 28 mil millones de dólares).



Con una extensión superior a las 11.400 hectáreas, esta iniciativa se posiciona como el proyecto de mayor escala en la historia de la capital vietnamita, diseñado para redefinir el espacio de desarrollo urbano ribereño durante las próximas décadas y concretar las visiones estratégicas del Buró Político sobre el crecimiento de Hanoi hacia 2045 con una perspectiva a un siglo.



Al presentar el informe ante el Consejo, el vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, Duong Duc Tuan, explicó que el proyecto busca perfeccionar el sistema de transporte y dinamizar el desarrollo urbano sostenible a lo largo de ambas riberas del río.



La obra se extenderá por numerosas localidades ribereñas como Hong Ha, Thuong Cat, Phu Thuong, Linh Nam, Me Linh, Vinh Thanh, Dong Anh y Bat Trang, integrando componentes clave como la avenida paisajística, parques ecológicos, áreas de recreación, zonas de desarrollo urbano e infraestructura técnica.



El componente de transporte comprende dos avenidas que suman 80 kilómetros de longitud, con 45,35 kilómetros en la orilla derecha y 35 kilómetros en la izquierda, complementadas por una red de parques masivos en áreas como Tam Xa, Ngoc Thuy, Long Bien-Cu Khoi y Bat Trang, que abarcan miles de hectáreas.



Además de la vialidad, el plan contempla el terraplenado y la regulación del cauce del río, así como proyectos de reasentamiento y reconstrucción urbana en Long Bien, Linh Nam y Bat Trang, con un cronograma de ejecución previsto entre 2026 y 2038.



Para el período 2026-2030, Hanoi priorizará los ejes viales principales, los sistemas de diques, los parques públicos clave y las áreas denominadas como entrada urbana.



Durante los debates, los delegados destacaron que el proyecto tendrá un impacto profundo en la estructura cultural y el sustento de las comunidades locales. El director del Departamento de Cultura de Hanoi, Pham Tuan Long, señaló que la obra atraviesa zonas ricas en patrimonio, como las aldeas de Dong Ngac y Phu Thuong, y centros de artesanía tradicional como Bat Trang, que cuenta con cerca de mil hogares dedicados a la cerámica.



Los legisladores enfatizaron la necesidad de actuar con cautela para armonizar la renovación urbana con la conservación del patrimonio y los espacios comunitarios, instando a que el reasentamiento de los residentes garantice la preservación de sus oficios tradicionales y medios de vida. En este sentido, se propuso el desarrollo de rutas turísticas culturales y ecológicas fluviales, así como la creación de mapas digitales de turismo y transporte acuático.



Representantes de la Corporación de Inversión y Desarrollo de Infraestructura Urbana de Hanoi subrayaron que los mecanismos específicos otorgados a la capital por la Asamblea Nacional facilitan la ejecución de proyectos de esta magnitud. No obstante, advirtieron sobre la necesidad de realizar revisiones minuciosas en la planificación, la liberación de terrenos y la selección de inversores para asegurar la eficiencia del capital.



Al concluir la sesión, la presidencia del Consejo Popular calificó el proyecto como un hito histórico de carácter transformador para el espacio urbano de la capital. La resolución fue ratificada con un alto índice de aprobación, instando al Comité Popular de Hanoi a proceder con urgencia pero bajo estrictos controles de eficiencia para evitar el desperdicio de recursos y fomentar el consenso social en torno a esta ambiciosa huella para las futuras generaciones./.

VNA