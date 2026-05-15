Visión sostenible de la UE se une al dinamismo de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Los compromisos y la visión de desarrollo sostenible de la Unión Europea (UE), combinados con el espíritu dinámico, abierto y creativo, así como con la firme aspiración de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, crearán proyectos de cooperación económica exitosos y de gran valor para el progreso de la comunidad.



Así lo afirmó Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, durante una ceremonia de conmemoración del Día de Europa (EUROPE DAY 2026), organizada esta noche por la representación de la UE en Vietnam con motivo del 36.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas partes (1990-2026).



Según el funcionario, desde su establecimiento en 1990, los vínculos Vietnam-UE se han cultivado incesantemente, convirtiéndose en una de las relaciones más dinámicas y profundas de la agrupación europea con un país de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En 2026, ambas partes abrieron un nuevo capítulo en sus nexos al elevarlos al nivel de Asociación Estratégica Integral.



Loc Ha enfatizó que, en el contexto del excelente desarrollo de las relaciones bilaterales entre Vietnam y la UE, Ciudad Ho Chi Minh se enorgullece de ser una de las localidades líderes en el desarrollo de los lazos de amistad, cooperación y confianza con el bloque y sus países miembros. Más de 2.700 proyectos de inversión vigentes de empresas de la UE, junto con líneas tecnológicas avanzadas y modelos de gestión modernos, han estado contribuyendo significativamente al proceso de desarrollo de la urbe.



Dijo que Ciudad Ho Chi Minh, tras su fusión con las provincias de Binh Duong y Ba Ria - Vung Tau, está abriendo una amplia puerta a la colaboración con los socios de la UE en ámbitos estratégicos como comercio e inversión, cooperación para el desarrollo, ciencia y tecnología, innovación, logística verde, construcción del Centro Financiero Internacional, respuesta al cambio climático, educación, cultura e intercambio pueblo a pueblo.



El vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, interviene en la cita (Foto: VNA)



Por su parte, el embajador Julien Guerrier, jefe de la delegación de la UE en Vietnam, destacó que, durante muchas décadas, ambas partes han construido una asociación profunda y orientada al futuro, con vínculos económicos en constante crecimiento.



Según el diplomático, la UE está forjando alianzas sólidas, equitativas y robustas para el futuro en América Latina, el Indo-Pacífico, África y, especialmente, dentro de la ASEAN, donde Vietnam se destaca como un país pionero y líder en la región en lo que respecta a los acuerdos firmados con la UE.



Asimismo, subrayó que la UE es un socio firme y estable que aporta capital y tecnología para respaldar las aspiraciones de crecimiento económico de Vietnam en sectores como las comunicaciones seguras, la infraestructura energética, el transporte, las materias primas críticas, los semiconductores y la inteligencia artificial (IA).



Añadió que cerca de un millón de personas de origen vietnamita residentes en los 27 Estados miembros de la UE contribuyen activamente a tender puentes entre las sociedades y a fortalecer los vínculos de futuro entre la agrupación continental y Vietnam./.