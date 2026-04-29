Política

Vietnam da nuevo impulso a sus relaciones con la ASEAN y la UE

El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, realizó una serie de actividades diplomáticas bilaterales con socios de la ASEAN y la Unión Europea (UE), con motivo de la 25.ª Reunión de Cancilleres ASEAN–UE (AEMM), celebrada el 28 de abril en la capital de Brunéi.

El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, se reúne con el viceprimer ministro y canciller de Laos, Thongsavan Phomvihane. (Fuente: VNA)
El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, se reúne con el viceprimer ministro y canciller de Laos, Thongsavan Phomvihane. (Fuente: VNA)

Bandar Seri Begawan (VNA) – El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, realizó una serie de actividades diplomáticas bilaterales con socios de la ASEAN y la Unión Europea (UE), con motivo de la 25.ª Reunión de Cancilleres ASEAN–UE (AEMM), celebrada el 28 de abril en la capital de Brunéi.

Durante su encuentro con el viceprimer ministro y canciller de Laos, Thongsavan Phomvihane, ambas partes elogiaron los avances tangibles en las relaciones bilaterales y acordaron continuar implementando su cooperación estratégica para el período 2026-2030, así como preparar las celebraciones del Año de Solidaridad y Amistad Vietnam–Laos en 2027.

En la reunión con el viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, las dos partes reafirmaron la importancia de su asociación estratégica integral y acordaron preparar el 50.º aniversario de sus relaciones diplomáticas en 2026, además de adoptar un programa de acción para el período 2026-2030.

Las partes también subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la seguridad regionales, al tiempo que fortalecen la solidaridad y el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En sus encuentros con homólogos y altos funcionarios europeos, Hoai Trung informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, así como sobre las principales orientaciones de desarrollo del país en la nueva etapa.

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El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, se reúne con el secretario de Estado austriaco de Asuntos Exteriores, Josef Schellhorn. (Fuente: VNA)


Reafirmó que Vietnam sigue siendo un socio confiable, dispuesto a ampliar y profundizar su cooperación multifacética con la UE.

En la reunión con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el ministro vietnamita propuso fortalecer la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad, especialmente a través de programas como Erasmus+ y Horizon Europe.

En sus intercambios con varios Estados miembros como la República Checa, Austria, Eslovenia, Lituania y Chipre, planteó propuestas concretas adaptadas a cada socio, incluyendo la facilitación de visados, el desarrollo de conexiones aéreas directas, la reactivación de mecanismos de cooperación intergubernamental, así como la ampliación de la cooperación en los ámbitos de la logística, las tecnologías avanzadas, la innovación y el empleo.

En el ámbito económico, el ministro instó a intensificar el comercio y la inversión, acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam–UE (EVIPA) por los Estados miembros restantes y aprovechar plenamente las oportunidades del Acuerdo de Libre Comercio (EVFTA).

También propuso a la UE retirar próximamente la “tarjeta amarilla” IUU y retirar a Vietnam de la lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas, contribuyendo así a mejorar el entorno empresarial.

Por su parte, los socios europeos valoraron el dinamismo de Vietnam y afirmaron considerarlo un socio prioritario en el Sudeste Asiático dentro de su estrategia indo-pacífica.

Asimismo, expresaron su voluntad de reforzar la cooperación, especialmente en los ámbitos de las infraestructuras, las energías renovables, las tecnologías verdes y la transición energética, al tiempo que manifestaron su interés en apoyarse en Vietnam como puente para profundizar los vínculos con la ASEAN.

En el marco de su visita, Hoai Trung también visitó la Universidad Nacional de Brunéi, donde donó libros en vietnamita. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer los intercambios culturales y promover el idioma vietnamita.

El programa de lengua vietnamita, lanzado en 2022, atrae cada semestre entre 60 y 90 estudiantes y contribuye a acercar a los pueblos de ambos países./.

VNA
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