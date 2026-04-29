Vietnam envía condolencias a Indonesia por mortal accidente ferroviario

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, envió el 28 de abril un mensaje de condolencias al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, tras un mortal accidente ferroviario en Bekasi, Yakarta.



Una colisión de trenes ocurrida en la noche del 27 de abril dejó 14 personas fallecidas, mientras que otras 84 están recibiendo tratamiento en centros médicos, según la agencia de noticias indonesia Antara./.

VNA