Primera ministra japonesa pronuncia discurso de política en Universidad Nacional de Hanoi

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Hanoi (VNA) En el marco de su visita oficial a Vietnam, la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, visitó hoy la Universidad Nacional de Hanoi, donde ofreció un importante discurso de política.

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Al evento asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; el viceministro permanente de la misma cartera, Nguyen Minh Vu; el director de la Universidad Nacional de Hanoi, Bui The Duy; así como altos representantes de ambos países, docentes y estudiantes.

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El discurso de Takaichi Sanae transmitió un mensaje contundente sobre el futuro de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, y anunció actualizaciones clave de la iniciativa “Visión de un Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP)” de Japón.

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Al inicio, la jefa de Gobierno japonés recordó su visita a Vietnam hace seis años y expresó su deseo de regresar a Hoi An, en particular a Chua Cau (Puente de la Pagoda), recientemente restaurado con cooperación nipona. Señaló que este símbolo refleja más de 400 años de dinámicas relaciones comerciales entre ambos pueblos en mares abiertos. En esa línea, evocó que en 2013 el entonces primer ministro Abe Shinzo eligió Vietnam como primer destino tras asumir el cargo.

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En materia económica, destacó el notable ascenso de Vietnam: de ser principalmente un productor textil hace una década, el país se ha convertido en un centro manufacturero de empresas globales, incluidas aquellas que incorporan tecnología japonesa avanzada en componentes clave.

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Subrayó que la industria manufacturera vietnamita mantiene una relación estrecha con la economía japonesa. Solo en los tres parques industriales Thang Long, cercanos a Hanoi, operan 205 empresas japonesas que generan unos 100.000 empleos. Firmas como Canon adquieren componentes en Vietnam, Japón y otros países asiáticos para producir en territorio vietnamita hasta una cuarta parte de las impresoras del mundo.

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De cara al futuro, afirmó que la cooperación bilateral ya se extiende al ámbito espacial. Valoró la inauguración en marzo del Centro Espacial de Vietnam, financiado con préstamos de Asistencia Oficial para el Desarrollo del Gobierno japonés, como resultado de dos décadas de esfuerzos desde 2006. Japón también apoya a Vietnam en la fabricación del satélite de observación terrestre LOTUSat-1, destinado a mejorar la previsión de desastres y la respuesta al cambio climático.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, pronuncia un discurso de política en la Universidad Nacional de Hanoi. (Fuente: VNA)

En el campo de la alta tecnología, ambos países impulsan la cooperación en semiconductores. La apertura en 2025 de un programa de ingeniería de chips en la Universidad Vietnam-Japón busca reforzar la cadena de suministro japonesa y contribuir al desarrollo industrial de Vietnam. Asimismo, Japón aspira a intensificar la colaboración público-privada en la explotación y desarrollo de cadenas de suministro de minerales estratégicos.

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Con motivo del décimo aniversario de la propuesta de la iniciativa FOIP por Abe Shinzo en Kenia en 2016, Takaichi Sanae reafirmó su vigencia, especialmente tras la adopción en 2019 de la Visión de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP), basada en valores compartidos. Recordó que en octubre pasado Japón y los líderes de la ASEAN aprobaron una declaración conjunta que confirma la sinergia entre ambas iniciativas.

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Ante los cambios estructurales del orden internacional - como la competencia geopolítica, la innovación tecnológica y el ascenso del Sur Global -, la dirigente anunció una “actualización de FOIP” centrada en tres ejes prioritarios: infraestructura económica para la era de la inteligencia artificial y los datos, fortalecimiento de las cadenas de suministro energéticas y de materiales; generación conjunta de oportunidades de crecimiento mediante cooperación público-privada y normas compartidas; y refuerzo de la seguridad para garantizar la paz y la estabilidad regional.

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En materia de seguridad energética, informó sobre la celebración de una reunión virtual de emergencia con líderes asiáticos y el lanzamiento de la iniciativa “Asociación para la Resiliencia Energética y de Recursos de Asia” (POWERR ASIA), y al mismo tiempo agradeció además el respaldo del primer ministro Le Minh Hung.

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Japón apoyará el suministro de crudo para la refinería de Nghi Son y, a mediano y largo plazo, ambas partes desarrollarán reservas regionales de petróleo y nuevas fuentes de energía, como biocombustibles, energía solar de nueva generación, energía nuclear y gas natural licuado.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, junto a estudiantes de la Universidad Nacional de Hanoi. (Foto: VNA)

También destacó los esfuerzos conjuntos para ganar ventaja en la era digital. A través de la iniciativa “Co-creación ASEAN-Japón en IA”, lanzada en octubre pasado, se desarrollarán modelos de inteligencia artificial adaptados a la diversidad lingüística y cultural de Asia. Paralelamente, Japón presentó el concepto de “Corredor Digital” en el marco de FOIP, orientado al desarrollo de cables submarinos, tecnologías Open RAN, comunicaciones satelitales y redes ópticas en la región indo-pacífica.

En el ámbito económico y comercial, subrayó la importancia de ampliar de forma estratégica el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), manteniendo sus altos estándares.

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Al concluir, Takaichi Sanae señaló que cada país posee su propia "visión del Indo-Pacífico" y expresó su deseo de que las naciones cooperen para construir una región “libre y abierta”, base de la paz y la prosperidad.

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En esta ocasión, manifestó además su esperanza de que el encuentro con profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Hanoii inspire a las nuevas generaciones de ambos países a reflexionar sobre el futuro de Japón, Vietnam y toda la región indo-pacífica, y a vincular esa visión con su propio porvenir./.

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