Primeros ministros de Vietnam y Japón ofrecen rueda de prensa tras conversaciones

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Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homóloga japonesa, Takaichi Sanae, presenciaron el intercambio de acuerdos de cooperación entre ambos países y ofrecieron una rueda de prensa para anunciar los resultados de sus conversaciones hoy en Hanoi.

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En su intervención, Le Minh Hung afirmó que la primera visita oficial de la primera ministra Takaichi a Vietnam constituye un hito relevante que impulsará las relaciones bilaterales y abrirá nuevas oportunidades. El viaje también marcó el reencuentro de dos amigos cercanos, comprometidos con continuar y profundizar una relación cultivada durante más de 13 siglos.

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Japón se ha consolidado como un socio estratégico integral de Vietnam, situándose en primer lugar en asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y cooperación laboral, en tercer lugar en inversión y en cuarto lugar en comercio. El año pasado, los flujos de AOD aumentaron en más de 600 millones de dólares, mientras que el comercio bilateral superó por primera vez los 50 mil millones de dólares y la inversión creció en casi 4 mil millones de dólares con cerca de 300 nuevos proyectos. Decenas de iniciativas conjuntas en ciencia y tecnología, semiconductores, transformación digital, transición ecológica, energías renovables y sector espacial ya están en marcha.

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Como parte de la visita, ambas partes firmaron seis acuerdos clave que abarcan tecnología espacial, información y comunicaciones, riego, infraestructura resiliente ante desastres, adaptación al cambio climático y crecimiento bajo en carbono. Asimismo, la aprobación de una lista de prioridades en cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y seguridad económica sienta una base sólida para poner en marcha proyectos concretos en el futuro.

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Sobre los resultados de las conversaciones, el dirigente vietnamita señaló que ambas partes acordaron las principales orientaciones para elevar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón a una nueva etapa de desarrollo. Estas incluyen reforzar la confianza política mediante una cooperación sustantiva ampliada en defensa nacional, seguridad y diplomacia; mantener mecanismos a nivel ministerial en asuntos exteriores, comercio, industria, energía y ciencia y tecnología; y continuar el Diálogo 2+2 sobre Diplomacia y Defensa a nivel viceministerial.

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Los dos países se comprometieron a aplicar eficazmente los acuerdos vigentes en defensa y seguridad y a fortalecer la colaboración en seguridad marítima, reconstrucción posbélica, ciberseguridad, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y lucha contra la delincuencia transnacional.

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Asimismo, ambas naciones ampliarán la cooperación económica, incluyendo la seguridad económica, la seguridad energética y la agricultura sostenible. Se fijaron como objetivo elevar la inversión japonesa en Vietnam a 5.000 millones de dólares anuales y el comercio bilateral a 60.000 millones de dólares para 2030. Se alienta a Japón a impulsar inversiones en alta tecnología con transferencia tecnológica, mientras que las empresas vietnamitas recibirán apoyo para operar en Japón y participar en proyectos financiados por el Gobierno japonés. Ambas partes también trabajarán para mejorar el acceso al mercado de los productos agrícolas.

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Los dos países ampliarán aún más la cooperación en materia de AOD para fortalecer la seguridad económica y alimentaria, diversificar las cadenas de suministro y reforzar la seguridad energética, contribuyendo así a una mayor autonomía estratégica de ambas partes.

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El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homóloga japonesa, Takaichi Sanae, llegan a la rueda de prensa (Foto: VNA)

Según el jefe del Gobierno vietnamita, ambas partes también se comprometieron a impulsar la cooperación práctica en ciencia y tecnología, transición ecológica, transformación digital, inteligencia artificial y semiconductores, con especial énfasis en el desarrollo de una fuerza laboral cualificada y la investigación conjunta en semiconductores, IA y tecnología espacial. También acordaron celebrar este año la reunión del Comité Conjunto Vietnam-Japón de Cooperación Científica y Tecnológica, promover el diálogo público-privado sobre alta tecnología y acelerar la implementación de proyectos en el marco de la Iniciativa POWERR ASIA2 para reforzar la autosuficiencia energética en Asia.

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Le Minh Hung saludó el lanzamiento de 15 proyectos de investigación en semiconductores financiados conjuntamente por Vietnam y Japón en el marco del programa NEXUS³, y expresó su agradecimiento por el apoyo de Japón a la iniciativa de cultivo de arroz de alta calidad y bajas emisiones en un millón de hectáreas en el delta del Mekong.

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Ambas partes acordaron profundizar la conectividad de los recursos humanos y ampliar los intercambios entre sus pueblos mediante una mayor cooperación local, así como reforzar la colaboración en los ámbitos laboral, sanitario, cultural y turístico, junto con una coordinación más estrecha y apoyo mutuo en foros regionales y globales sobre cuestiones de interés común.

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Ambos países coincidieron en la importancia de resolver las disputas en el Mar del Este por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

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Le Minh Hung reiteró el respaldo de Vietnam a las iniciativas regionales de Japón, incluido el Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP), en consonancia con la Perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP) y el derecho internacional, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y global.

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Por su parte, la primera ministra japonesa, Takaichi, felicitó a su homólogo vietnamita por su elección como jefe de Gobierno y reafirmó el compromiso de Japón de intensificar la cooperación con Vietnam en esta nueva etapa de desarrollo, sobre la base de la Asociación Estratégica Integral.

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Tras elogiar el sólido crecimiento de Vietnam en los últimos años, Takaichi destacó el creciente papel del país en las cadenas de suministro globales, subrayando el aumento de la inversión de empresas japonesas. Añadió que fortalecer los lazos con Vietnam resulta clave para impulsar la visión del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP), teniendo en cuenta el enfoque del país en la autonomía estratégica y su política exterior proactiva.

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Durante sus conversaciones, ambas partes acordaron ampliar la cooperación para avanzar hacia un Japón, un Vietnam y una región del Indo-Pacífico más fuertes y prósperos, identificando nuevas áreas prioritarias como la seguridad económica - incluyendo energía, minerales críticos, inteligencia artificial, semiconductores y espacio - y reforzando la cooperación en materia de seguridad para preservar la paz y la estabilidad regionales.

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También intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, subrayando la necesidad de ampliar estratégicamente el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), manteniendo sus altos estándares.

En el intercambio de un acuerdo de préstamo entre el Gobierno de Vietnam y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) para un proyecto de desarrollo rural resiliente a desastres. (Foto: VNA)

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Previamente, en presencia de ambos primeros ministros, ministerios, organismos y autoridades locales de los dos países intercambiaron seis documentos de cooperación. Estos incluyeron acuerdos de préstamo entre el Gobierno de Vietnam y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) para un proyecto de desarrollo rural resiliente a desastres y otro de infraestructura resiliente al clima en apoyo a comunidades de minorías étnicas en provincias montañosas del norte; un memorando de cooperación sobre crecimiento bajo en carbono en el marco del Mecanismo Conjunto de Crédito (JCM); un memorando de entendimiento sobre tecnología de riego e intercambio técnico; otro sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y transformación digital; y un acuerdo modificado sobre intercambio de datos satelitales entre el Centro Espacial Nacional de Vietnam y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA)./.

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