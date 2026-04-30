Vietnam promueve la cooperación multifacética con localidad argelina

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Argel (VNA) – El embajador de Vietnam en Argelia, Tran Quoc Khanh, al frente de una delegación de la misión diplomática y las agencias representativas de Vietnam, realizó una visita de trabajo a la provincia argelina de Annaba, situada a unos 600 km al este de Argel.

Durante la visita, del 27 al 29 de abril, la delegación realizó una visita de cortesía al gobernador de Annaba, Abdelkrim Lamouri.

En la reunión, el embajador afirmó que Vietnam concede importancia a sus relaciones con Argelia y desea ampliar la cooperación con las localidades, incluida Annaba, especialmente tras la elevación de los lazos bilaterales a Asociación Estratégica en noviembre de 2025.

Describió Annaba como un importante centro industrial y logístico de Argelia, destacado por su industria metalúrgica centrada en el complejo siderúrgico de El Hadjar, así como por su puerto marítimo y su infraestructura de importación y exportación. Gracias a su proximidad a la región mediterránea y a Túnez, la provincia tiene potencial para convertirse en un nodo de las cadenas regionales de suministro industrial y comercial.

En este contexto, propuso que Annaba facilite la conexión empresarial y designe puntos focales para promover la cooperación en áreas como fertilizantes y logística.

Dando la bienvenida a la delegación vietnamita, Lamouri subrayó la amistad tradicional entre ambos países y expresó la disposición de fortalecer la colaboración con Vietnam en los sectores clave de la provincia, incluidos la industria, el desarrollo portuario y la agricultura.

La delegación vietnamita también mantuvo una sesión de trabajo con la Cámara de Comercio e Industria de Annaba (CCI Seybouse), junto con empresas locales y representantes universitarios.

Ambas partes discutieron perspectivas de cooperación en la fabricación de minerales, acero y fertilizantes, áreas en las que Vietnam tiene una demanda estable.

A corto plazo, acordaron promover vínculos empresariales, intercambiar fuentes de suministro y realizar proyectos piloto de rutas de transporte de carga a través del puerto de Annaba. A mediano plazo, se alienta a las empresas vietnamitas a explorar el mercado con vistas a asociaciones a largo plazo.

En el ámbito de la ciencia y la tecnología, Quoc Khanh asistió a la segunda conferencia internacional “One Health” y mantuvo conversaciones con el Centro de Investigación Ambiental (CRE) en Annaba.

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Ambas partes exploraron posibles cooperaciones en investigación, incluido el intercambio de datos sobre el control de enfermedades, el intercambio de expertos y la aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura sostenible.

En esta ocasión, el embajador plantó un árbol conmemorativo en el CRE, reafirmando el compromiso de Vietnam de fortalecer la cooperación entre agencias, empresas y comunidades científicas de ambos países./.

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