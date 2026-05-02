Dirigente parlamentario vietnamita se reúne con primera ministra japonesa

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV), Tran Thanh Man, sostuvo hoy en Hanoi una reunión con la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, en la cual ambas partes aplaudieron la buena marcha de la Asociación Estratégica Integral y valoraron el papel y la importancia de la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países.



Ambos dirigentes acordaron fortalecer aún más la confianza política, promover los intercambios y las visitas de delegaciones de alto nivel y entre los comités especializados de la ANV y la Dieta Nacional de Japón, así como intensificar las actividades y la cooperación entre los grupos de parlamentarios de amistad, jóvenes y mujeres.



Thanh Man informó que la ANV de la XVI Legislatura consolidará pronto los Grupos Parlamentarios de Amistad con otros países, entre los cuales el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Japón desempeña un papel de especial importancia.



Subrayó que la ANV continuará ejerciendo su función de supervisión para promover el cumplimiento efectivo de los compromisos y acuerdos de cooperación entre ambas naciones, especialmente en los ámbitos de economía, comercio e inversión.



Asimismo, valoró positivamente la inversión directa y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Japón como aportes significativos al desarrollo socioeconómico de Vietnam, y reafirmó la disposición de seguir perfeccionando un entorno jurídico transparente y favorable para los inversionistas extranjeros, incluidas las empresas japonesas.



El dirigente anfitrión solicitó además al Gobierno japonés que continúe respaldando a Vietnam mediante fondos de AOD de nueva generación y facilite condiciones propicias para que las compañías niponas ejecuten proyectos de inversión de gran escala en el país indochino.



Al afirmar que ambos países poseen un gran potencial y ventajas complementarias, Thanh Man consideró que Vietnam y Japón pueden promover una cooperación más profunda en los sectores de tecnología, semiconductores, cadenas de suministro estratégicas, inteligencia artificial, energías renovables y limpias, transformación digital, biotecnología e infraestructura inteligente.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, al reafirmar el respaldo de Japón al proceso de reforma y a los objetivos de desarrollo de Vietnam, Takaichi abogó por intensificar la cooperación y los intercambios a través de los canales del Partido y del Parlamento, y continuar apoyando al país indochino en el fortalecimiento de su seguridad económica y energética.



Asimismo, subrayó la voluntad de Japón de priorizar la cooperación con Vietnam en sectores de alta tecnología como la inteligencia artificial, los semiconductores y la tecnología espacial.



La premier visitante solicitó que la ANV apoye la pronta ratificación de los acuerdos relativos al desarrollo de la Universidad Vietnam-Japón y a la implementación de proyectos de ayuda no reembolsable entre ambos Gobiernos.



A su vez, Thanh Man instó al Gobierno de Japón a continuar prestando atención y garantizando la protección de los derechos e intereses legítimos de los cerca de 700.000 vietnamitas que viven, trabajan y estudian en territorio nipón, a quienes calificó como un importante puente de amistad entre ambas naciones.



Al referirse a la cooperación con Japón en la ciudad de Can Tho —incluyendo la construcción del puente homónimo, la inversión de empresas japonesas y la colaboración en educación y desarrollo de recursos humanos—, expresó además su deseo de seguir fortaleciendo la colaboración a nivel local y los intercambios pueblo a pueblo, en particular entre Can Tho y localidades japonesas.



Tras apuntar que el Gobierno japonés se esfuerza por implementar medidas que faciliten la residencia y el trabajo estable de los extranjeros en el país —incluidos los ciudadanos vietnamitas—, así como para resolver cuestiones consulares relacionadas, Takaichi reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo en el futuro los intercambios entre los pueblos de ambas naciones.



Asimismo, valoró la activa participación y la contribución de Vietnam al éxito de la Expo Osaka Kansai 2025, y agradeció la decisión vietnamita de participar en la feria GREEN EXPO 2027 en la ciudad de Yokohama.



En medio de la compleja evolución de la situación regional y mundial, Thanh Man afirmó que la ANV desea seguir coordinándose estrechamente con la Dieta Nacional de Japón en mecanismos parlamentarios multilaterales como el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) y la Unión Interparlamentaria (UIP)./.