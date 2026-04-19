Vietnam, un socio proactivo y responsable en promoción de cooperación parlamentaria

Hanoi (VNA) - El viaje de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, para participar en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) en Estambul, asistir a las actividades bilaterales en Turquía y realizar una visita oficial a Italia, del 11 al 17 de abril, fue un gran éxito.



Se trata del primer viaje oficial al extranjero del titular del Parlamento tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, la elección de los diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y la consolidación del aparato estatal para el nuevo mandato. Representa una implementación oportuna y eficaz de la política exterior definida en el XIV Congreso Nacional del Partido, que coadyuva a reafirmar la posición y el pensamiento diplomático de Vietnam.



Los resultados del viaje no solo reafirman la imagen de Vietnam como socio proactivo y responsable en la promoción de la cooperación parlamentaria y la consolidación del multilateralismo, sino que también generan un nuevo impulso para el avance de las relaciones entre Vietnam, Italia y Turquía en el futuro.



El presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, y el titular de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Numan Kurtulmus. (Foto: VNA)



Participación proactiva, activa y responsable de Vietnam en la UIP-152



La UIP-152, bajo el lema "Fomentar la esperanza, asegurar la paz y garantizar la justicia para las generaciones futuras", se celebró en medio de la compleja situación global actual. La delegación vietnamita, encabezada por Thanh Man, participó de manera proactiva, activa y responsable, con contribuciones sustanciales al éxito general de la Asamblea.



Cabe destacar que el dirigente parlamentario pronunció un importante discurso en el debate general, en el que afirmó que Vietnam seguirá colaborando con amigos y socios para contribuir de manera activa, proactiva y responsable a la solución de los problemas regionales y globales.



Hizo hincapié en que, para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades, la UIP y sus parlamentos miembros deben fortalecer la cooperación y la solidaridad internacionales, defender la supremacía de la ley y apoyar las iniciativas nacionales para la paz y el desarrollo.



Asimismo, propuso fortalecer la diplomacia parlamentaria, promover el diálogo y consolidar la confianza y la amistad entre las naciones, prevenir las causas profundas de los conflictos y respetar los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. También subrayó el papel de los parlamentos en la elaboración de marcos jurídicos relacionados con la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, la respuesta al cambio climático y la no proliferación de armas de destrucción masiva; así como en el ejercicio de la supervisión suprema sobre la aplicación de dichos compromisos.



Además de las actividades del dirigente del Legislativo, la delegación vietnamita participó activamente en las reuniones del Consejo de Gobierno y los Comités Permanentes de la UIP, el Foro de Mujeres Parlamentarias, el Foro de Jóvenes Parlamentarios, la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos, el Grupo Geopolítico de Asia y el Pacífico y el Grupo ASEAN+3. También asistió a un seminario sobre la Conveción de Hanoi para la lucha contra la ciberdelincuencia y contribuyó a la redacción de varios documentos de la Asamblea.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y los jefes de delegaciones en la UIP-152 (Foto: VNA)



El viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang destacó que los mensajes y propuestas de Vietnam suscitaron gran interés y apoyo entre numerosos parlamentos miembros y delegados, reforzando la imagen del país como socio proactivo y responsable.



El secretario general de la UIP, Martin Chungong, elogió la reputación de la Asamblea Nacional de Vietnam dentro de la organización y valoró su participación de alto nivel en la Asamblea, especialmente en un contexto de incertidumbre global.



Durante la conferencia, Thanh Man sostuvo numerosas reuniones bilaterales con líderes parlamentarios para fortalecer la confianza política y promover la cooperación en áreas como economía, comercio, inversión, ciencia, tecnología, innovación, transformación digital, defensa y seguridad.



Nuevo impulso para nexos Vietnam-Turquía



En el marco de las actividades de la UIP, Thanh Man llevó a cabo encuentros bilaterales en Turquía, impulsando así las relaciones entre ambos países.



Durante su viaje, se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdoğan y otros altos dirigentes turcos. Ambas partes coincidieron en que, tras casi 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas, los lazos entre Vietnam y Turquía han alcanzado un nuevo nivel y deben fortalecerse aún más.



Reconociendo un amplio margen de cooperación, ambas partes destacaron la importancia de convertir la economía, el comercio y la inversión en pilares fundamentales, facilitando el objetivo de elevar el valor de comercio bilateral a 4 mil millones de dólares y alentando a las empresas turcas a invertir en Vietnam.



También acordaron explorar la posibilidad de iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio, con el fin de aprovechar mejor las complementariedades entre ambas economías.



Un diálogo político sobre la cooperación entre Vietnam y Turquía demostró la determinación de ambos países de impulsar la colaboración económica y comercial, especialmente en sectores como industria, infraestructura, logística y turismo.



En materia parlamentaria, ambas partes acordaron intensificar los intercambios a todos los niveles, compartir experiencias legislativas y de supervisión, y construir un marco jurídico favorable para la cooperación bilateral.



Profundización de la Asociación Estratégica entre Vietnam e Italia



La visita oficial a Italia tuvo lugar en un momento de florecimiento de las relaciones bilaterales, tras más de 50 años del establecimiento de los vínculos diplomáticos y más de una década de la Asociación Estratégica.



Las reuniones de Thanh Man con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el titular de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, se desarrollaron en un ambiente abierto y de confianza. Los líderes coincidieron en que aún existe un importante potencial de cooperación sin explotar, especialmente en áreas como la moda, la economía digital, la economía verde y la energía.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y su esposa se reúnen con miembros de la Asociación de Amistad Italia-Vietnam en Milán. (Foto: VNA)



Ambas partes también destacaron la necesidad de aprovechar mejor el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) para fortalecer la conectividad mutua. Los dirigentes italianos reafirmaron además su apoyo a la ratificación del Tratado de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y el país indochino (EVIPA) y a la eliminación de la "tarjeta amarilla" aplicada a los productos del mar vietnamitas.



En cuanto a la cooperación legislativa, Thanh Man propuso fortalecer la confianza política mediante un mayor intercambio de delegaciones, compartir experiencias en materia de legislación y supervisión, y promover el papel de los parlamentos en la implementación de acuerdos bilaterales.



Su reunión con el Papa y el Primer Ministro del Vaticano también fue significativa, ya que ambas partes acogieron con satisfacción los avances en los nexos entre Vietnam y la Santa Sede y expresaron su compromiso de seguir fortaleciendo la confianza mutua, con miras a alcanzar relaciones diplomáticas plenas.



La cooperación económica, comercial y de inversión fue uno de los puntos culminantes de la visita. En Milán, el líder vietnamita participó en un diálogo político para promover la cooperación entre Vietnam e Italia y subrayó que ambos países cuentan con numerosas condiciones favorables para complementarse y potenciar sus fortalezas.



Hizo un llamamiento a traducir el espíritu de cooperación en resultados concretos, fortaleciendo el papel de los parlamentos en la supervisión y ejecución de mecanismos y políticas, así como en la garantía de un entorno jurídico estable, transparente y favorable para la cooperación a largo plazo.



El mensaje "Vietnam no solo quiere avanzar rápido, sino con paso firme, llegar lejos y avanzar juntos" fue recibido con entusiasmo por las comunidades y asociaciones empresariales de Lombardía y Milán.



Se puede afirmar que el viaje de trabajo de Thanh Man a Italia y Turquía arrojó resultados importantes tanto a nivel bilateral como multilateral. No solo puso de relieve una Asamblea Nacional vietnamita proactiva y responsable, sino que también generó un nuevo impulso para profundizar las relaciones con socios clave en Europa y Oriente Medio, contribuyendo a movilizar apoyo y recursos internacionales para los objetivos de desarrollo de Vietnam./.