Política

Presidente del Legislativo se reúne con secretario general de UIP

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con el secretario general de la UIP en Estambul para fortalecer la cooperación parlamentaria y el multilateralismo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el secretario general de la Unión Interparlamentaria (UIP), Martin Chungong (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el secretario general de la Unión Interparlamentaria (UIP), Martin Chungong (Fuente: VNA)

Estambul (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con el secretario general de la Unión Interparlamentaria (UIP), Martin Chungong, en el marco de las actividades de la 152ª Asamblea de la UIP, celebrada en la ciudad de Estambul, Turquía.

Durante la reunión, Thanh Man valoró altamente el papel de la UIP, así como las importantes contribuciones del Secretario General en la promoción de la cooperación entre parlamentos a nivel mundial, fortaleciendo así las relaciones entre la UIP y la Asamblea Nacional de Vietnam.

Asimismo, agradeció los sentimientos y el apoyo que Martin Chungong ha brindado a Vietnam durante los últimos tres mandatos.

Al coincidir con las valoraciones del secretario general de la UIP sobre la situación internacional y regional, el dirigente vietnamita señaló que el mundo atraviesa rápidos y complejos cambios, con un aumento de los conflictos, desafíos de seguridad no convencionales, desastres naturales y un agravamiento del cambio climático.

En este contexto, dijo, Vietnam mantiene su firme apoyo al multilateralismo y al papel insustituible de las instituciones multilaterales, incluidas la Naciones Unidas y la UIP, con el objetivo de promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

En la ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional informó al secretario general de la UIP sobre las recientes elecciones del Parlamento la XVl legislatura, con la mayor tasa de participación registrada hasta la fecha, generando un nuevo impulso para la implementación de las orientaciones de desarrollo nacional en la próxima etapa.

En cuanto a las orientaciones para reforzar la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la UIP en el futuro, Thanh Man subrayó la necesidad de promover la colaboración parlamentaria en ámbitos como la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y el desarrollo sostenible.

Asimismo, propuso que la UIP continúe apoyando a la Asamblea Nacional de Vietnam en el fortalecimiento de su capacidad legislativa y de supervisión, y facilite una participación más profunda en los mecanismos y foros especializados de la UIP, así como la organización de eventos internacionales y regionales de la UIP en Vietnam en el futuro.

Por su parte, Martin Chungong valoró que Vietnam conceda siempre importancia al papel de la organización y celebró la participación del país en la UIP-152 a alto nivel.

Subrayó que, en un contexto mundial marcado por múltiples dificultades y desafíos, la presencia del dirigente vietnamita en la asamblea, junto con sus intervenciones sustantivas, contribuye de manera significativa a abordar las preocupaciones comunes de la comunidad internacional.

Asimismo, destacó la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación de Vietnam, y consideró que la Asamblea Nacional vietnamita ha participado de manera activa y responsable con numerosas iniciativas y aportes en los foros de cooperación interparlamentaria, incluida la UIP.

Con motivo de la próxima finalización de su mandato, Martin Chungong expresó su aprecio y agradecimiento por el apoyo y la cooperación de la Asamblea Nacional de Vietnam, y manifestó su deseo de continuar colaborando con el parlamento, sus miembros y socios vietnamitas en el futuro.

Thanh Man agradeció los sentimientos del secretario general hacia el parlamento y el pueblo vietnamitas, y expresó su deseo de que continúe siendo un amigo y socio confiable de Vietnam./.

VNA
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