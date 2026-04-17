Política

Experto chino destaca los logros de la visita del máximo dirigente vietnamita a China

Un experto chino resalta los resultados de la visita de To Lam a China y su impacto en la cooperación bilateral en tecnología, juventud y transporte.

Wei Wei, investigador chino especializado en Vietnam y jefe del Departamento de lengua vietnamita de la Radio y Televisión Central de China. (Foto: VNA)
Wei Wei, investigador chino especializado en Vietnam y jefe del Departamento de lengua vietnamita de la Radio y Televisión Central de China. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) – Tras ser elegido presidente de Vietnam, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, volvió a escoger a China como su primer destino en el extranjero, lo que refleja la alta prioridad que concede al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Así lo afirmó Wei Wei, investigador chino especializado en Vietnam y jefe del Departamento de lengua vietnamita de la Radio y Televisión Central de China, en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

El intenso programa de la visita dejó numerosos resultados concretos. Se suscribieron decenas de acuerdos de cooperación en ámbitos como las relaciones entre partidos, la seguridad pública, la justicia, la economía, las cadenas de suministro, las aduanas, la ciencia y la tecnología, el bienestar social, la formación de recursos humanos, los medios de comunicación y la cooperación a nivel local.

Según Wei Wei, tres actividades destacaron particularmente durante la visita: el recorrido por la Nueva Área de Xiong’an, el encuentro con jóvenes vietnamitas y chinos en presencia del secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping, y la experiencia a bordo del tren de alta velocidad.

La visita a la Nueva Área de Xiong’an pone de relieve el interés de Vietnam por la experiencia china en materia de desarrollo y planificación urbana. Este recorrido ofreció un ejemplo concreto de cómo China integra soluciones “inteligentes, ecológicas e innovadoras” en todo el proceso de planificación, construcción y desarrollo urbanos, aportando valiosas enseñanzas al país sudeste asiático.

El encuentro con jóvenes de ambos países evidenció las altas expectativas de sus líderes respecto al futuro de las relaciones bilaterales. El énfasis de los secretarios generales en el papel de la juventud apunta a que las nuevas generaciones continúen y fortalezcan la amistad tradicional entre Vietnam y China.

Otro momento destacado fue la experiencia del tren de alta velocidad. En el transcurso de cuatro días, To Lam utilizó este medio en dos ocasiones: de Beijing a Xiong’an y de Beijng a Nanning, en la región autónoma de Guangxi. Esta vivencia ofrece referencias útiles para el proyecto ferroviario de alta velocidad Norte-Sur que Vietnam prevé desarrollar.

Al analizar el artículo de To Lam, publicado en el Diario del Pueblo, el experto chino señaló que presenta una visión integral de las relaciones bilaterales, destacando tres aspectos clave.

En primer lugar, el máximo dirigente vietnamita subraya el valor de la amistad tradicional y la camaradería revolucionaria entre ambos países. Asimismo, destaca que el fortalecimiento sostenido de los vínculos estratégicos responde a los intereses fundamentales y de largo plazo de ambas partes. Además, considera que los esfuerzos conjuntos para construir una comunidad de futuro compartido con significado estratégico abrirán nuevas oportunidades de desarrollo en la nueva etapa.

Finalmente, Wei Wei reiteró que, según To Lam, unas relaciones sólidas y estables entre ambos países benefician tanto a los pueblos vietnamita y chino como a la paz y el desarrollo de la región./.

VNA
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