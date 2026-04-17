Dirigente vietnamita recibe a vicepresidenta del parlamento laosiano en Estambul

Estambul (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Laos, Sounthone Xayachack, en la ciudad de Estambul, Turquía, con motivo de su participación en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152).



Durante el encuentro, Thanh Man felicitó a Laos por la exitosa organización de las elecciones de la Asamblea Nacional de la X legislatura y de los Consejos Populares a nivel provincial y municipal del V mandato, así como por la consolidación de los principales cargos de liderazgo estatal para el nuevo período.



El presidente de la Asamblea Nacional expresó su satisfacción al constatar que las relaciones de cooperación entre ambos países y sus respectivos parlamentos continúan fortaleciéndose, manteniéndose estrechas, eficaces y sustantivas.



Subrayó que la Asamblea Nacional de Vietnam valora altamente la estrecha coordinación con su similar de Laos en la consolidación y desarrollo de la relación especial entre ambos países, especialmente a través de la cooperación parlamentaria.



Asimismo, manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo sabio y acertado del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), la eficaz supervisión de la Asamblea Nacional y la drástica gestión del Gobierno, junto con el espíritu de unidad y la estrecha coordinación entre todos los niveles y sectores, el pueblo y el país laosianos lograrán cumplir con éxito la Resolución del XII Congreso del Partido y el X Plan quinquenal de desarrollo socioeconómico.



Por su parte, Sounthone Xayachack felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso del Partido y de las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, así como a Tran Thanh Man por su reelección como titular parlamentario.



Destacó que el Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Laos agradecen profundamente el valioso apoyo brindado por Vietnam en los últimos tiempos.

En la cita (Fuente: VNA)





En particular, subrayó que, pese a numerosos desafíos, Vietnam ha proporcionado asistencia oportuna para garantizar el suministro energético a Laos en un contexto de graves interrupciones en las cadenas globales.



Ambas partes coincidieron en continuar profundizando las relaciones políticas, intensificar el intercambio de delegaciones, especialmente entre los líderes parlamentarios, reforzar el intercambio de experiencias legislativas y coordinar la labor de supervisión para impulsar los proyectos de cooperación e inversión de Vietnam en Laos, garantizando su eficacia y el cumplimiento de los plazos establecidos./.