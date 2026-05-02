Vietnam pide solidaridad en apoyo a Cuba

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Nueva York (VNA) – El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), expresó su firme solidaridad frente a los desafíos que atraviesa Cuba y afirmó que Vietnam ha ofrecido apoyo concreto en sectores como la agricultura y la energía para contribuir a aliviar las dificultades del pueblo cubano.​

Durante la reunión ordinaria de embajadores del Movimiento de Países No Alineados (MPNA), celebrada el 1 de mayo en la sede de la ONU en Nueva York, Do Hoang Viet instó a los Estados miembros a preservar el espíritu de solidaridad del movimiento, continuar respaldando a Cuba, rechazar los embargos y sanciones unilaterales, y apoyar los esfuerzos de diálogo entre Cuba y Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, la paz, la estabilidad y los intereses de sus pueblos.

Con motivo del 51.º aniversario de la reunificación de Vietnam (30 de abril), el embajador expresó su agradecimiento por el apoyo y la solidaridad que el movimiento ha brindado a lo largo de la lucha del país contra el colonialismo y el imperialismo, así como durante su reconstrucción y desarrollo tras la guerra. Asimismo, destacó el firme respaldo de Cuba, reflejado en la histórica declaración del presidente Fidel Castro: “Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre”.

En su calidad de presidente designado de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), Do Hung Viet informó a los miembros del MPNA sobre los avances relacionados con la conferencia, subrayando el complejo contexto internacional y los retos para alcanzar consensos.

Asimismo, exhortó a los Estados miembros a mantener un papel activo, promover un diálogo constructivo y coordinar esfuerzos para lograr un resultado equilibrado y sustantivo que refuerce la confianza en el régimen de no proliferación nuclear.

En la reunión, el embajador Ernesto Soberón, representante permanente de Cuba ante la ONU, afirmó que Estados Unidos ha continuado endureciendo las sanciones, especialmente en áreas como la energía, el comercio y el turismo, lo que impacta gravemente en la economía, la sociedad y el nivel de vida en Cuba, en particular en ámbitos como la alimentación y la atención médica./.

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