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Vietnam entrega restos de desaparecidos en combate a Estados Unidos

Vietnam y Estados Unidos avanzan en la cooperación humanitaria con la entrega de restos de un militar MIA de la guerra

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Da Nang, Vietnam (VNA) – Vietnam entregó un conjunto de restos que se cree pertenecen a un militar estadounidense desaparecido en combate (MIA) durante la guerra, en la 172.ª ceremonia de repatriación celebrada hoy en la ciudad central de Da Nang.

Los restos fueron recuperados durante una reciente excavación conjunta entre Vietnam y Estados Unidos en la ciudad de Hue. El 27 de abril, especialistas forenses vietnamitas y estadounidenses realizaron un examen preliminar que indica que los restos podrían pertenecer a un militar estadounidense desaparecido. Serán enviados a un laboratorio forense en el estado de Hawái para su posterior análisis e identificación.

La cooperación humanitaria para la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en combate comenzó tras los Acuerdos de Paz de París de 1973 y desde entonces ha dado resultados significativos, ayudando a identificar y repatriar los restos de aproximadamente 740 militares estadounidenses desaparecidos en Vietnam.

Esta labor tiene una profunda importancia para el Gobierno y el pueblo estadounidense, y también apoya los esfuerzos más amplios para abordar las consecuencias de la guerra, incluyendo la búsqueda de soldados vietnamitas desaparecidos, la remoción de municiones sin explotar, la descontaminación de dioxinas y la asistencia a las comunidades afectadas por el conflicto.

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Según Le Cong Tien, director de la Oficina Vietnamita para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (VNOSMP), la misión de búsqueda de desaparecidos enfrenta crecientes dificultades debido a la escasez de fuentes de información, la creciente complejidad de los lugares de recuperación y los impactos de los desastres naturales y el desarrollo socioeconómico.

Reafirmó que Vietnam continuará colaborando estrechamente con Estados Unidos para llevar a cabo esta importante misión humanitaria, contribuyendo al desarrollo a largo plazo de las relaciones bilaterales./.

VNA
#Estados Unidos #MIA #restos militares estadounidenses #guerra de Vietnam
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