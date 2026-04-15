Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, instó a acelerar la implementación de mecanismos específicos para la identificación de restos de mártires, durante una reunión destinada a impulsar la campaña de “500 días y noches” enfocada en su búsqueda y recuperación.



En su calidad de jefa del Comité Directivo Nacional 515, dedicado a la mencionada sagrada labor, la dirigente subrayó la urgencia de completar un proyecto de Resolución sobre mecanismos y políticas específicas para la toma de muestras y pruebas de ADN, con el objetivo de esclarecer la identidad de miles de combatientes caídos y responder a las aspiraciones de sus familias, de cara al 80º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires de Vietnam (27 de julio).



Pham Thi Thanh Tra enfatizó que esta campaña constituye una prioridad política y un compromiso humanitario del Partido y el Estado, por lo que no debe sufrir retrasos. En ese contexto, pidió al Ministerio del Interior acelerar la finalización del borrador para su pronta aprobación por el Gobierno, con el fin de eliminar obstáculos administrativos.



Vietnam acelera mecanismos específicos para identificar restos de mártires. (Foto ilustrativa: VNA)



Asimismo, solicitó concluir la Ordenanza sobre Preferencias para Personas con Méritos Revolucionarios y a actualizar la base de datos nacional de mártires y cementerios, garantizando información precisa, completa y actualizada.



Por su parte, el Ministerio de Defensa, como organismo permanente del Comité Directivo, fue encargado de intensificar las labores sobre el terreno, con prioridad en el desminado y la recolección de muestras biológicas. También se instó a reforzar la inversión en infraestructura y la formación de personal especializado para asegurar que la identificación por ADN cumpla con los más altos estándares científicos.



Además, se subrayó la necesidad de gestionar y preservar adecuadamente tanto las muestras de familiares como los restos óseos, a fin de garantizar resultados concluyentes a largo plazo.



La viceprimera ministra destacó igualmente la importancia de una comunicación estratégica para difundir el profundo significado social y humanitario de la campaña. En este contexto, se instruyó a la Oficina Permanente del Comité a coordinar estrechamente con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y otros medios de prensa, con el objetivo de actualizar semanalmente los avances y resultados.



Esta política de transparencia busca no solo mantener informada a la sociedad, sino también fomentar la participación ciudadana en la provisión de información que contribuya a la localización de los héroes nacionales que aún permanecen sin identificar./.