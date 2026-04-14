Inauguran en República Checa un centro de formación para jóvenes vietnamitas

Praga (VNA)- El 12 de abril se inauguró oficialmente el Centro de Formación de Talentos (HITA), auspiciado por la Asociación de Cultura y Arte Vietnamita en la República Checa, presentando un nuevo modelo educativo enfocado en cultivar la inteligencia, el carácter y la fortaleza de la juventud vietnamita en Europa.



Durante el evento, Nguyen Phung Phong, fundador y diseñador del programa, presentó el “Diagrama de las 13 virtudes del talento”, base fundamental para el desarrollo integral de la ética, el pensamiento y la personalidad de los estudiantes.



Los participantes escucharon historias de figuras destacadas a nivel mundial, contribuyendo a ampliar la conciencia y orientar el crecimiento personal de los jóvenes. Las actividades de interacción y preguntas y respuestas contaron con la participación activa tanto de estudiantes como de padres de familia.



Al intervenir en el acto, Lua Tranova, directora de HITA en la República Checa, señaló que muchas familias vietnamitas en el extranjero priorizan la educación y las condiciones materiales para sus hijos, pero enfrentan dificultades para conectar debido a diferencias de idioma y cultura.



Según Tranova, HITA no solo apoya el aprendizaje académico, sino que también busca fortalecer la comprensión entre padres e hijos, fomentando la confianza y el desarrollo del carácter desde dentro.



Subrayó la filosofía educativa: “Las máquinas almacenan datos, los seres humanos preservan la esencia”, destacando la importancia de nutrir tanto el conocimiento como los valores de vida, especialmente en un contexto de rápido avance de la inteligencia artificial.



Los organizadores indicaron que el evento marca el inicio del proyecto “Sembrar la virtud - Desarrollar la inteligencia”, con el objetivo de formar una generación joven vietnamita en la República Checa y Europa que sea integral, sólida en conocimientos y rica en identidad cultural.



En el futuro, la comunidad espera establecer un Centro de Deportes Intelectuales, que continuará promoviendo la inteligencia y habilidades de los vietnamitas en el extranjero./.