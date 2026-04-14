Vietnam lanza programa de apoyo a doctorandos de excelencia para 2026-2030

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam ha aprobado el “Programa de apoyo a doctorandos de excelencia para el período 2026-2030” (Vietnam Research Excellence Fellowship – VREF), con el objetivo de impulsar la formación de jóvenes científicos y fortalecer la investigación en áreas estratégicas.



Según la Decisión 2103/QD-BKHCN, firmada el 13 de abril por el ministro Vu Hai Quan, el programa se enmarca en la implementación de las principales orientaciones del Partido, incluidas la Resolución 57-NQ/TW sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, y la Resolución 71-NQ/TW sobre desarollo de educación y formación.



La iniciativa considera a los doctorandos como una fuerza clave para la creación de avances científicos y tecnológicos, y busca formar una nueva generación de investigadores capaces de liderar el desarrollo del país.



Cada año se seleccionarán alrededor de 100 doctorandos de excelencia, con prioridad para proyectos relacionados con tecnologías fundamentales y productos estratégicos, así como investigaciones innovadoras en otras áreas.



El programa fija objetivos de resultados concretos, como que al menos el 60% de las investigaciones se publique en revistas internacionales, el 20% cuente con registro de propiedad intelectual y el 15% se aplique o comercialice.



La financiación provendrá del presupuesto estatal y de recursos sociales, con un apoyo de hasta mil millones de VND (casi 40 mil dólares) por doctorando al año durante un máximo de tres años, prorrogables por dos años adicionales sin aumento de fondos.



Los recursos se destinarán directamente a actividades de investigación, como honorarios, equipamiento, materiales, datos, servicios técnicos, publicaciones científicas, participación en conferencias, desarrollo y pruebas tecnológicas, registro de propiedad intelectual, transferencia de tecnología e intercambios académicos internacionales.



Más allá del apoyo financiero, el VREF busca también busca crear una red de jóvenes investigadores, fortalecer grupos de investigación, impulsar la cooperación internacional -incluida la codirección con expertos extranjeros y científicos vietnamitas en el exterior- y mejorar la capacidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación del país.



La Fundación Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED) será la entidad encargada de implementar el programa, garantizando un proceso de selección transparente y competitivo basado en el potencial innovador y la capacidad de investigación independiente de los jóvenes talentos./.

