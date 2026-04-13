Economía

Premier vietnamita pide eliminar condiciones empresariales innecesarias

El Gobierno de Vietnam acelera la reforma administrativa para eliminar condiciones empresariales innecesarias y reducir tiempos y costos de trámites.

El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita (Fuente: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a una implementación inmediata y decidida de la reforma de los procedimientos administrativos, con énfasis en la eliminación de condiciones empresariales innecesarias, durante una reunión del Comité permanente del Gobierno celebrada este lunes.

Según los informes analizados, el país mantiene actualmente 198 sectores sujetos a condiciones, con un total de 4.603 requisitos que, en muchos casos, incrementan los costos de cumplimiento y generan barreras para la actividad empresarial.

En línea con la Conclusión No. 18-KL/TW, el Gobierno se propone reducir en un 30% estos sectores, eliminar la totalidad de las condiciones innecesarias y recortar a la mitad tanto el tiempo como los costos de los trámites administrativos. Asimismo, se busca limitar a un máximo del 30% los procedimientos gestionados a nivel ministerial.

El jefe del Ejecutivo subrayó que estas medidas deben aplicarse sin demora, destacando que su implementación contribuirá directamente a mejorar el entorno de negocios y a impulsar el crecimiento económico.

En este contexto, exigió a los ministerios y organismos presentar antes del 20 de abril planes concretos de reforma, que serán evaluados por el Gobierno dentro del mismo mes, sin esperar al cierre del segundo trimestre.

Le Minh Hung también asignó a los viceprimeros ministros y a los ministerios competentes la tarea de trabajar directamente con cada cartera para definir los planes de recorte y simplificación, haciendo hincapié en la responsabilidad de los titulares de cada entidad.

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El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita (Fuente: VNA)

“Eliminaremos sin excepción las condiciones empresariales innecesarias, pero el objetivo central es reducir de manera efectiva los tiempos y costos de cumplimiento”, afirmó.

El Gobierno prevé además intensificar la transformación digital y el desarrollo de bases de datos integradas, con el fin de que ciudadanos y empresas solo deban proporcionar información una vez.

En paralelo, continuará la descentralización de competencias hacia los niveles locales, junto con el fortalecimiento de la capacitación del personal de base, en consonancia con el objetivo de elevar la calidad del funcionariado en 2026.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad Pública deberá presentar con urgencia un plan detallado para implementar la Resolución 57-NQ/TW sobre avances en el desarrollo científico-tecnológico, innovación y transformación digital, garantizando su ejecución efectiva y dentro de los plazos establecidos./.

VNA
#Le Minh Hung #entorno de negocios #trámites administrativos
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