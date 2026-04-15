Diálogo Suiza-Vietnam destaca la confianza y regulación en la IA aplicada a finanzas

Ginebra (VNA) – El Diálogo sobre Inteligencia Artificial (IA) y Tecnología Financiera Suiza-Vietnam sobre infraestructuras digitales confiables se llevó a cabo recientemente en Zúrich, con la participación de representantes de gobiernos, organizaciones financieras, empresas tecnológicas y ecosistemas de innovación de ambos países.

El evento, organizado por el Foro Económico Suizo-Vietnamita (SVEF) en colaboración con Rikkeisoft, se centró en cómo aprovechar el potencial transformador de la IA en finanzas, garantizando al mismo tiempo la confianza, el cumplimiento normativo y la seguridad digital transfronteriza.

En la inauguración, Ivo Sieber, vicepresidente de SVEF y ex embajador de Suiza en Vietnam, destacó la importancia del tema, señalando que la infraestructura digital confiable es una necesidad estratégica y que SVEF constituye una plataforma clave para fomentar la cooperación bilateral.

El Embajador Mai Phan Dung, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos en Ginebra, subrayó el creciente impacto de la IA en el comercio global y el crecimiento económico, y señaló que la gobernanza de este sector se ha convertido en un tema central de la agenda multilateral, evolucionando de principios éticos hacia marcos y mecanismos de implementación internacionales.

Chu Thu Hang, encargada de negocios de la Embajada de Vietnam en Suiza, destacó el rápido desarrollo del fintech y la economía digital en Vietnam, con la mayoría de las instituciones financieras aplicando IA, una fuerte demanda de servicios bancarios digitales y alto uso de teléfonos inteligentes. Subrayó la importancia de un marco legal sólido, infraestructura y ciberseguridad para apoyar un crecimiento sostenible.

Son Bui, representante de Rikkeisoft, compartió experiencias prácticas sobre la implementación de IA en entornos financieros regulados, enfatizando que el desafío no es si aplicar IA, sino cómo hacerlo de manera que cumpla con las expectativas regulatorias y genere confianza entre las partes interesadas.

La mesa redonda, dirigida por Samantha Wai Sze Wong, directora de WSB International, reunió a expertos en finanzas, derecho y tecnología. Los ponentes coincidieron en que la confianza sigue siendo el factor decisivo para el éxito de la IA en los servicios financieros.

El evento concluyó con un consenso sobre que el futuro de los servicios financieros depende de la construcción de infraestructuras digitales confiables que respalden la innovación y la integridad legal, reafirmando al mismo tiempo el fuerte potencial de cooperación entre Suiza y Vietnam en finanzas, gobernanza, tecnología e innovación.

El diálogo forma parte de la serie de eventos preparatorios para el Foro Económico Suizo-Vietnamita 2026, que se realizará el 10 de junio en la Universidad de Zúrich, y reunirá a representantes gubernamentales, industriales y académicos para promover debates sobre finanzas, tecnología, desarrollo sostenible y cooperación transfronteriza./.