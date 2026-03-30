Vietnam refuerza su estrategia para atraer capital de alta calidad a su Centro Financiero Internacional

Hanoi (VNA) La visita de trabajo a Estados Unidos del viceprimer ministro permanente Nguyen Hoa Binh, del 21 al 30 de marzo, ha abierto numerosas oportunidades para atraer flujos de capital de alta calidad al Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC), con un gran interés por parte de empresas y fondos de inversión líderes.



El punto culminante fue el foro de promoción de inversiones en el VIFC, celebrado el 23 de marzo y organizado por el fondo Warburg Pincus en coordinación con el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) y la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, que reunió a más de 100 empresas, corporaciones y fondos de inversión estadounidenses.



En su intervención, el viceprimer ministro Nguyen Hoa Binh destacó que el VIFC constituye un avance estratégico para mejorar la productividad, renovar el modelo de crecimiento y profundizar la integración en el sistema financiero global. Asimismo, instó a las empresas e inversionistas estadounidenses a acompañar el proceso de construcción, operación y desarrollo del centro, especialmente en áreas como nuevos servicios financieros, productos de nicho y sectores de ventaja comparativa.



El viceprimer ministro expresó su deseo de que los inversionistas estadounidenses se conviertan en una fuerza pionera, conectando grandes flujos de capital y contribuyendo a posicionar a Vietnam como un eslabón importante en la red financiera internacional.



En el marco del foro, Nguyen Hoa Binh también se reunió con Christopher Turner, director ejecutivo del fondo de inversión privada Warburg Pincus, quien valoró altamente el potencial de crecimiento de Vietnam, especialmente en los sectores tecnológico y de startups, y manifestó su disposición a apoyar el desarrollo del mercado de capitales y participar en el VIFC.



En las actividades posteriores, el 27 de marzo (hora local), el viceprimer ministro asistió al Diálogo Financiero y Tecnológico Vietnam–Estados Unidos, se reunió con una delegación del estado de Oregón y sostuvo encuentros de trabajo con el secretario del Tesoro del estado de California, así como con diversas empresas interesadas en invertir en Vietnam.



Compartió la orientación de desarrollar el VIFC bajo un modelo moderno, transparente y conectado globalmente, con una estructura de “un centro, dos destinos”: Ciudad Ho Chi Minh enfocada en el mercado de capitales tradicional, y Da Nang centrada en fintech, activos digitales e innovación.



El vicepremier reafirmó que Vietnam creará un entorno de inversión favorable mediante políticas de incentivos sobresalientes, reformas institucionales y garantías de los derechos legítimos de los inversionistas extranjeros.



Las empresas estadounidenses valoraron a Vietnam como un destino prioritario en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y propusieron perfeccionar la infraestructura financiera conforme a estándares internacionales, flexibilizar los límites de propiedad extranjera, mejorar los mecanismos de salida a bolsa (IPO) para empresas tecnológicas y desarrollar nuevos productos de inversión.



Asimismo, muchas opiniones subrayaron el potencial de cooperación en fintech, blockchain y activos digitales, proponiendo marcos regulatorios innovadores como mecanismos de sandbox y el reconocimiento de nuevos modelos como las “entidades económicas de IA”. El desarrollo de un ecosistema de innovación, la atracción de talento de alta calidad y la experimentación de modelos como las “ciudades emergentes” (pop-up cities) también se consideran perspectivas prometedoras.



En San Francisco, Nguyen Hoa Binh también sostuvo encuentros con empresas, cuyos líderes del sector fintech evaluaron a Vietnam como un mercado dinámico con ventajas en recursos humanos y espíritu innovador. Estas empresas expresaron su interés en participar en la construcción del ecosistema financiero-tecnológico en Vietnam, compartir experiencias internacionales y contribuir al desarrollo del marco legal para los activos digitales.



Asimismo, manifestaron su intención de ampliar la cooperación, aprovechar la fuerza laboral tecnológica altamente cualificada de Vietnam y aplicar estándares internacionales de cumplimiento para convertir el VIFC en un destino seguro y transparente para los flujos de capital.



Según el profesor asociado y doctor Nguyen Huu Huan, vicepresidente del órgano ejecutivo del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, la Resolución 222/2025/QH15 ha sentado una base legal importante para el VIFC; sin embargo, el factor decisivo radica en el diseño de las instituciones complementarias. La creación de tribunales especializados y mecanismos de arbitraje internacional se considera un gran avance para garantizar la resolución de disputas conforme a estándares globales.



Además, políticas de incentivos competitivas como la exención fiscal durante los primeros cuatro años (extensible hasta 2030), seguida de una tasa impositiva de aproximadamente el 10% - significativamente inferior al promedio-, junto con mecanismos operativos alineados con prácticas internacionales y sandboxes para fintech, aumentarán el atractivo del VIFC. Los procedimientos administrativos también se simplifican y se reduce el tiempo de concesión de licencias, facilitando la inversión.



Cabe destacar que el VIFC-HCMC ha atraído más de 9.000 millones de dólares en capital comprometido en poco más de dos meses de funcionamiento, lo que refleja claramente el atractivo de este modelo.



Con una base política en proceso de perfeccionamiento y un fuerte interés por parte de inversionistas estadounidenses, el Centro Financiero Internacional de Vietnam se encuentra ante una gran oportunidad para atraer capital de alta calidad, contribuyendo así a elevar la posición del país en el mapa financiero global./.

VNA