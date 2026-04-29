Premier vietnamita pide cambiar pensamiento de gestión para impulsar producción y negocios

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a cambiar el pensamiento de gestión a uno orientado al servicio y la creación de un entorno propicio para promover las actividades de producción, inversión y comercio, durante una reunión con el Ministerio de Finanzas para evaluar la implementación de las tareas en lo que va del año y trazar las orientaciones para el tiempo venidero.
Reconociendo los esfuerzos de la cartera tras el proceso de reorganización de su aparato administrativo, señaló que, ante la rápida e impredecible evolución del contexto mundial y regional que impacta directamente en la gestión macroeconómica, las políticas financieras y el objetivo de crecimiento de dos dígitos, el Ministerio debe renovar profundamente su mentalidad en la asesoría y planificación de políticas, elevando su capacidad de previsión y respuesta política acorde a la nueva situación.
El jefe del Gobierno exigió al Ministerio de Finanzas enfocarse en la movilización eficiente de los recursos estatales y sociales para el desarrollo socioeconómico; desarrollar un mercado de valores transparente y sostenible; aumentar la eficiencia del gasto presupuestario y la inversión pública, así como organizar y administrar los activos públicos, especialmente los terrenos y viviendas públicas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.
Abogó por desarrollar el sector económico estatal, privado y con inversión extranjera directa; fortalecer la gestión tributaria para combatir la evasión y ampliar la base impositiva; acelerar la transformación digital y el uso de datos en la gestión; y, al mismo tiempo, perfeccionar las instituciones y políticas de desarrollo.
En tal sentido, el premier asignó al Ministerio de Finanzas la ejecución de 9 grupos de tareas clave, entre las que destacan la construcción de una organización partidista transparente, sólida e integral; la innovación en los métodos de trabajo y el aumento de la responsabilidad de los líderes; así como la materialización de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y los programas de acción en planes detallados, con una asignación clara de responsabilidades y plazos específicos para la evaluación del personal.
En cuanto al perfeccionamiento institucional, ordenó una revisión integral del sistema legal en el ámbito de la gestión financiera, el estudio de una propuesta para unificar la Ley de Presupuesto Estatal y la Ley de Inversión Pública, además de la enmienda de legislaciones relacionadas como la Ley de Licitaciones, la Ley de Aduanas y la Ley de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas, con el fin de abordar obstáculos y evitar vacíos legales.
En la gestión presupuestaria, el primer ministro subrayó el requisito de garantizar el papel protagónico del presupuesto central, continuar con las exenciones y reducciones de impuestos y tasas para apoyar a las empresas y ciudadanos, implementar eficazmente la normativa que eleva el umbral de exención tributaria sobre los ingresos de los hogares comerciales a mil millones de VND (unos 37 mil 900 dólares), y promover el ahorro en el gasto corriente para aumentar la inversión en desarrollo.
Respecto a la inversión pública, exigió acelerar la asignación y el desembolso de capital, fortalecer la evaluación del impacto socioeconómico de los proyectos y asignar fondos de manera concentrada para evitar la dispersión, esforzándose por reducir al menos un 30% el número de proyectos que utilizan capital del presupuesto central en el período 2026-2030 en comparación con la etapa 2021-2025.
Además, el Gobierno solicitó soluciones sólidas para convertir el mercado de valores en un importante canal de movilización de capital a mediano y largo plazo; acelerar la equitización de las empresas estatales; estudiar la creación de un Fondo Nacional de Inversión; continuar atrayendo inversión extranjera y mejorar el entorno de negocios mediante el recorte de trámites administrativos y condiciones de actividad empresarial.
El dirigente también instó al Ministerio de Finanzas a fortalecer su capacidad de previsión, la gestión de las reservas nacionales, la coordinación para la construcción de una reserva estratégica nacional de combustible y el perfeccionamiento del mecanismo financiero para la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital./.