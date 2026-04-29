Economía

Premier vietnamita pide cambiar pensamiento de gestión para impulsar producción y negocios

Vietnam impulsa reformas financieras, inversión pública y digitalización para fomentar crecimiento económico y mejorar el entorno empresarial.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a cambiar el pensamiento de gestión a uno orientado al servicio y la creación de un entorno propicio para promover las actividades de producción, inversión y comercio, durante una reunión con el Ministerio de Finanzas para evaluar la implementación de las tareas en lo que va del año y trazar las orientaciones para el tiempo venidero.

Reconociendo los esfuerzos de la cartera tras el proceso de reorganización de su aparato administrativo, señaló que, ante la rápida e impredecible evolución del contexto mundial y regional que impacta directamente en la gestión macroeconómica, las políticas financieras y el objetivo de crecimiento de dos dígitos, el Ministerio debe renovar profundamente su mentalidad en la asesoría y planificación de políticas, elevando su capacidad de previsión y respuesta política acorde a la nueva situación.

El jefe del Gobierno exigió al Ministerio de Finanzas enfocarse en la movilización eficiente de los recursos estatales y sociales para el desarrollo socioeconómico; desarrollar un mercado de valores transparente y sostenible; aumentar la eficiencia del gasto presupuestario y la inversión pública, así como organizar y administrar los activos públicos, especialmente los terrenos y viviendas públicas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Abogó por desarrollar el sector económico estatal, privado y con inversión extranjera directa; fortalecer la gestión tributaria para combatir la evasión y ampliar la base impositiva; acelerar la transformación digital y el uso de datos en la gestión; y, al mismo tiempo, perfeccionar las instituciones y políticas de desarrollo.

En tal sentido, el premier asignó al Ministerio de Finanzas la ejecución de 9 grupos de tareas clave, entre las que destacan la construcción de una organización partidista transparente, sólida e integral; la innovación en los métodos de trabajo y el aumento de la responsabilidad de los líderes; así como la materialización de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y los programas de acción en planes detallados, con una asignación clara de responsabilidades y plazos específicos para la evaluación del personal.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la reunión (Foto: VNA)


En cuanto al perfeccionamiento institucional, ordenó una revisión integral del sistema legal en el ámbito de la gestión financiera, el estudio de una propuesta para unificar la Ley de Presupuesto Estatal y la Ley de Inversión Pública, además de la enmienda de legislaciones relacionadas como la Ley de Licitaciones, la Ley de Aduanas y la Ley de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas, con el fin de abordar obstáculos y evitar vacíos legales.

En la gestión presupuestaria, el primer ministro subrayó el requisito de garantizar el papel protagónico del presupuesto central, continuar con las exenciones y reducciones de impuestos y tasas para apoyar a las empresas y ciudadanos, implementar eficazmente la normativa que eleva el umbral de exención tributaria sobre los ingresos de los hogares comerciales a mil millones de VND (unos 37 mil 900 dólares), y promover el ahorro en el gasto corriente para aumentar la inversión en desarrollo.

Respecto a la inversión pública, exigió acelerar la asignación y el desembolso de capital, fortalecer la evaluación del impacto socioeconómico de los proyectos y asignar fondos de manera concentrada para evitar la dispersión, esforzándose por reducir al menos un 30% el número de proyectos que utilizan capital del presupuesto central en el período 2026-2030 en comparación con la etapa 2021-2025.

Además, el Gobierno solicitó soluciones sólidas para convertir el mercado de valores en un importante canal de movilización de capital a mediano y largo plazo; acelerar la equitización de las empresas estatales; estudiar la creación de un Fondo Nacional de Inversión; continuar atrayendo inversión extranjera y mejorar el entorno de negocios mediante el recorte de trámites administrativos y condiciones de actividad empresarial.

El dirigente también instó al Ministerio de Finanzas a fortalecer su capacidad de previsión, la gestión de las reservas nacionales, la coordinación para la construcción de una reserva estratégica nacional de combustible y el perfeccionamiento del mecanismo financiero para la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital./.

VNA
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