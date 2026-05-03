Vietnam capta 18,24 mil millones de USD en inversión extranjera en primer cuatrimestre de 2026

Hanoi (VNA) - Hasta el 27 de abril de 2026, el capital total de inversión extranjera registrado en Vietnam alcanzó los 18,24 mil millones de USD, un aumento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior, según el informe sobre la situación socioeconómica de abril y de los primeros cuatro meses de 2026, publicado hoy por la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas.



En detalle, el capital de nuevos proyectos incluyó 1.249 iniciativas con un total de 12,15 mil millones de USD, lo que representa un aumento del 3,7% en número de proyectos y más del doble en valor.

La industria de procesamiento y manufactura lideró con 8,12 mil millones de USD (66,8% del total), seguida por la producción y distribución de electricidad, gas y agua con 2,31 mil millones de USD (19%), mientras que otros sectores sumaron 1,72 mil millones de USD (14,2%).



El capital efectivamente desembolsado de inversión extranjera directa (IED) en los primeros cuatro meses de 2026 se estimó en 7,40 mil millones de USD, un incremento del 9,8% interanual y el nivel más alto en cinco años. De esta cifra, el sector de procesamiento y manufactura representó 6,12 mil millones de USD (82,7%); el sector inmobiliario 540,5 millones de USD (7,3%); y la producción y distribución de electricidad, gas y agua 270,6 millones de USD (3,7%).



Por otra parte, el capital adicional registrado en proyectos existentes alcanzó 3,13 mil millones de USD en 316 ajustes, lo que supone una disminución del 51% interanual. Sumando el capital nuevo y el ajustado, la industria de procesamiento y manufactura concentró 10,49 mil millones de USD (68,6%); la producción y distribución de electricidad, gas y agua 2,31 mil millones de USD (15,1%); y otros sectores 2,48 mil millones de USD (16,3%).



En cuanto a aportes de capital y adquisición de acciones, se registraron 976 operaciones por un valor total de 2,96 mil millones de USD, un aumento del 61,9%. El comercio mayorista y minorista, junto con la reparación y mantenimiento de vehículos, atrajo la mayor inversión con 1,89 mil millones de USD (63,9%); seguido por actividades profesionales, científicas y tecnológicas con 321 millones de USD (10,9%); y otros sectores con 25,2%.



Entre 53 países y territorios con nuevos proyectos en Vietnam durante el período, Singapur fue el mayor inversor con 6,05 mil millones de USD (49,8%), seguido por Corea del Sur con 4,08 mil millones (33,6%), China con 524,1 millones (4,3%), Japón con 462 millones (3,8%), Hong Kong (China) con 329,2 millones (2,7%), y los Países Bajos con 318,5 millones (2,6%).



En general, los flujos de inversión extranjera mantienen una tendencia positiva, concentrándose principalmente en la industria de procesamiento y manufactura, contribuyendo al desarrollo económico y social del país./.

VNA