Ciudad Ho Chi Minh inicia proyectos clave para convertirse en una megaciudad moderna

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh inició hoy cuatro grandes proyectos estratégicos, con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).



En la nueva zona urbana de Thu Thiem, los líderes municipales dieron inicio a dos proyectos: la plaza central y el centro administrativo de la ciudad, así como el tramo de la Línea 2 del metro.



Estos proyectos están concebidos como hitos estratégicos para Thu Thiem, que se perfila como el nuevo centro administrativo de la urbe y un núcleo de finanzas y comercio internacional.



El proyecto de la plaza central y el centro administrativo, con una superficie de casi 47 hectáreas en el área central de Thu Thiem (barrio An Khanh), ofrecerá servicios administrativos y espacios de uso público. Su ejecución será entre 2026 y 2028, con una inversión total de 1.16 mil millones de dólares.



Por su parte, la línea ferroviaria Ben Thanh–Thu Thiem, una extensión de la Línea 2 del metro (Ben Thanh–Tham Luong), cuenta con una inversión estimada de 1,81 mil millones de dólares. Se prevé que el proyecto esté finalizado en 2030.



Según las autoridades municipales, el sistema ferroviario urbano desempeñará un papel clave en la conexión entre el actual centro de la ciudad y Thu Thiem, así como en su enlace con corredores de transporte estratégicos como la línea Thu Thiem–Long Thanh, mejorando el acceso a los aeropuertos internacionales de Tan Son Nhat y Long Thanh.



Además del transporte y la expansión urbana, la ciudad impulsa infraestructuras culturales y educativas, entre ellas la renovación y ampliación del Museo Ho Chi Minh, y el desarrollo del Área Urbana de la Universidad Internacional.



El desarrollo de la zona portuaria Nha Rong–Khanh Hoi y la ampliación del área patrimonial del museo abarcarán unas 39,5 hectáreas, con una inversión de 784 millones de dólares.



El Área Urbana de la Universidad Internacional, en la comuna de Xuan Thoi Son, está concebida como una zona integrada que combina educación, investigación e innovación, con una población prevista de 135.000 residentes y 60.000 estudiantes. Se espera que entre en funcionamiento en 2035.



En la ocasión, el Comité Popular municipal también otorgó la decisión de aprobación del inversor para el proyecto del puerto internacional de transbordo de Can Gio, con cinco mil millones de dólares.



En su intervención, el presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, afirmó que estos proyectos contribuirán a configurar una megaciudad de alcance regional e internacional. Se espera que estas nuevas obras establezcan un modelo de gobernanza moderno, mejoren los servicios públicos, desarrollen un sistema de transporte público altamente conectado y creen espacios culturales que equilibren el desarrollo moderno con la preservación del patrimonio.



Implementados bajo esquemas de asociación público-privada (PPP) mediante contratos de construcción-transferencia (BT), los proyectos cuentan con la participación de grandes corporaciones privadas nacionales como Vingroup, Sun Group y THACO, lo que refleja el creciente papel del sector privado en el desarrollo de infraestructuras de la ciudad. Se prevé que estos proyectos generen un fuerte impulso para la próxima fase de crecimiento de Ciudad Ho Chi Minh./.

VNA