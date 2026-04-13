Provincia vietnamita exporta el primer lote de pomelos a Australia

Vinh Long, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia vietnamita de Vinh Long, en colaboración con la empresa Vina T&T Group, anunció hoy la exportación exitosa del primer lote de pomelos a Australia, marcando un paso importante en el ingreso de los productos agrícolas locales a mercados de alto nivel.



Durante el evento, el vicepresidente del Comité Popular de Vinh Long, Chau Van Hoa, señaló que este lote no solo tiene un significado comercial, sino que también es el resultado del esfuerzo conjunto de agricultores, cooperativas, empresas y autoridades en la transición de la producción agrícola a una economía agrícola centrada en la calidad y la seguridad alimentaria.



Según el funcionario, llevar los pomelos al sistema de supermercados en Australia, uno de los mercados con los estándares de cuarentena más estrictos del mundo, confirma la calidad de la fruta de Vinh Long y abre oportunidades para ampliar las exportaciones en el futuro.



Actualmente, la provincia de Vinh Long cuenta con casi 19.000 hectáreas de pomelos, de las cuales aproximadamente 14.000 hectáreas son de la variedad “piel verde”, lo que demuestra un gran potencial de desarrollo exportador.



Las autoridades provinciales han pedido a empresas y cooperativas que continúen mejorando su capacidad de procesamiento, construyendo cadenas de suministro sostenibles, completando códigos de región y centros de empaque, y han instado a los agricultores a mantener una producción limpia para garantizar la reputación de la marca.



En un contexto en el que las exportaciones de frutas y hortalizas de Vietnam alcanzaron los 8,5 mil millones de USD en 2025 y crecieron un 17% en el primer trimestre de 2026, el envío del primer lote de pomelos a Australia se considera un paso estratégico que contribuye al objetivo de 10.000 millones de USD en exportaciones de este sector durante el año.



Además de los pomelos, Vinh Long cuenta con otros productos con potencial, como mango, longan, durián y productos derivados del coco, que podrían expandirse al mercado australiano./.

VNA