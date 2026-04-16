Vietnam y Egipto fortalecen cooperación en productos químicos y fertilizantes

El Cairo (VNA) – Una delegación del Grupo Nacional de Químicos de Vietnam (Vinachem), encabezada por su director general Nguyen Huu Tu, realizó una visita de trabajo a Egipto para promover la cooperación en los sectores de productos químicos y fertilizantes, contribuyendo a impulsar las relaciones comerciales entre ambos países.



El 14 de abril, Vinachem firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre cooperación estratégica con la empresa egipcia de comercio internacional Kayan, que representa alrededor del 40% de la cuota de mercado de extracción y exportación de apatita en Egipto.



En virtud del documento, Kayan, con ventajas en capacidad de suministro y costos logísticos, proporcionará materias primas para las plantas de fertilizantes de Vinachem en el próximo período.



Además del suministro de materias primas, ambas partes buscan ampliar los mercados para los principales productos de Vinachem, como fertilizantes, productos químicos, baterías, acumuladores y bienes de consumo.



Kayan actuará como puente para facilitar el acceso de los productos vietnamitas al mercado egipcio, así como a los de Medio Oriente y el Norte de África.



Ambas partes esperan que el MoU establezca un marco de cooperación a largo plazo en el suministro de mineral de apatita y en el desarrollo del mercado de productos químicos y fertilizantes, contribuyendo así a fortalecer de manera sustantiva las relaciones comerciales bilaterales.



Ese mismo día, la delegación de Vinachem también visitó y sostuvo una reunión de trabajo con la Embajada de Vietnam en Egipto.



En el encuentro, el embajador Nguyen Nam Duong valoró los esfuerzos del grupo por expandir mercados y afirmó que la embajada está dispuesta a acompañar y apoyar a Vinachem, así como a otras empresas vietnamitas, en la exploración del mercado egipcio, la conexión con socios y la implementación de actividades de cooperación en el país.



Por su parte, el director general Nguyen Huu Tu agradeció a la embajada y expresó su esperanza de seguir recibiendo su apoyo en las actividades del grupo en Egipto en el futuro.



En 2025, Vinachem importó alrededor de 415.000 toneladas de mineral de apatita desde Egipto, con un valor total aproximado de 40 millones de dólares. Tras la firma del nuevo documento, el grupo espera ampliar aún más las importaciones de esta materia prima estratégica, con una demanda estimada de entre 1 y 1,5 millones de toneladas anuales./.

VNA