Quang Ninh lidera el desembolso de inversión pública

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de Quang Ninh lidera el país en desembolso de inversión pública, registrando la tasa más alta entre las 34 provincias y ciudades desde inicios de 2026.



Según el Tesoro del Estado de la región III, hasta el 13 de mayo, la provincia norteña desembolsó más de 5,64 billones de VND (213,9 millones de USD) en capital de inversión pública, cumpliendo el 24,2% de su objetivo anual y el 54% de su objetivo de desembolso de 10,56 billones de VND (406,19 millones de USD) para el primer semestre del año.



Cabe destacar que el desembolso del plan de inversión pública de la provincia en el primer trimestre de 2026 superó los 4,91 billones de VND (188,88 millones de USD), equivalente al 25,2% del objetivo fijado por el Primer Ministro a principios de año. Esta cifra fue significativamente superior al 14% registrado en el mismo período del año anterior y al promedio nacional del 15,2%.



Con una puntuación de evaluación casi perfecta de 99,99 sobre 100, Quang Ninh ocupa actualmente el primer lugar a nivel nacional en cuanto al progreso del desembolso de inversión pública.



La provincia tiene como objetivo desembolsar más de 10,2 billones de VND (392,53 millones de USD) para finales del segundo trimestre, lo que equivale al 97% del objetivo trimestral. De las 60 unidades y localidades locales, se espera que 58 cumplan o superen los objetivos asignados. El plan total de inversión pública de Quang Ninh para 2026 asciende a casi 23,28 billones de VND (895,26 millones de USD).



El presidente del Comité Popular provincial, Bui Van Khang, describió el desembolso de inversión pública como una tarea política prioritaria y un motor clave del crecimiento económico que ayuda a la provincia a alcanzar su objetivo de crecimiento para 2026 de más del 13%.



Instó a los inversores, contratistas y autoridades locales a redoblar sus esfuerzos para completar el objetivo de desembolso de 10,56 billones de VND (406,19 millones de USD) en el primer semestre del año. Se instruyó a las autoridades y contratistas para que aprovecharan las condiciones climáticas favorables y movilizaran maquinaria y equipo para acelerar los trabajos en 130 proyectos en curso, agilizando al mismo tiempo los procesos de limpieza de terrenos y compensación para evitar demoras causadas por problemas de transferencia de tierras.



El líder provincial también solicitó una gestión más rigurosa de los anticipos y los precios de los materiales de construcción. Pidió a los departamentos y agencias que coordinaran con los contratistas la revisión de los contratos afectados por las fluctuaciones en los costos del combustible y la mano de obra, a fin de garantizar un equilibrio de intereses y mantener el ritmo de la construcción./.