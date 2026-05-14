Vietnam impulsa energía solar flotante con tres nuevos proyectos en provincia de Lam Dong

Hanoi (VNA) – La Corporación de Generación de Energía 1 (EVNGENCO1), miembro del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), ha propuesto invertir en tres proyectos de energía solar flotante en embalses hidroeléctricos de la provincia de Lam Dong, con una capacidad total de casi 270 MW y una inversión estimada en 166 millones de dólares.



Los proyectos buscan optimizar el uso de la infraestructura de embalses existente, complementar el suministro de electricidad limpia a la red nacional y apoyar el desarrollo de energías verdes en línea con el Plan Nacional de Desarrollo Eléctrico VIII revisado.



En una reciente sesión de trabajo con el Comité Popular provincial, EVNGENCO1 informó sobre sus actividades de producción, negocios e inversión en Lam Dong, además de proponer el desarrollo de proyectos solares flotantes en embalses hidroeléctricos ya existentes.



Según la propuesta, la empresa planea desarrollar tres proyectos. Estos incluyen la planta solar flotante del embalse Dai Ninh en la comuna de Ninh Gia, con una capacidad prevista de 96 MW y una inversión estimada de 60,36 millones de dólares; la primera fase de la planta solar flotante del embalse Ham Thuan en la comuna de La Da, con una capacidad de 100 MW y una inversión proyectada de 62,25 millones de dólares; y la segunda fase de la planta solar flotante del embalse Da Mi en la comuna de Dong Kho, con una capacidad de 70 MW y una inversión estimada de 43,39 millones de dólares.



Los proyectos están diseñados para aprovechar la superficie de agua de los embalses hidroeléctricos existentes, en línea con la política gubernamental de desarrollo de energías renovables y la estrategia de transición energética verde.



La energía solar flotante no solo mejora la eficiencia de los embalses, sino que también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y aumenta el suministro de energía limpia para la red nacional.



La corporación y sus unidades miembro operan actualmente varias grandes centrales hidroeléctricas en la provincia, incluidas Dai Ninh, Dong Nai 3, Dong Nai 4, Da Nhim, Ham Thuan–Da Mi y la planta solar flotante Da Mi, con una capacidad total de alrededor de 1.615 MW.



El proyecto solar flotante sobre el embalse Da Mi, con una capacidad de 47,5 MWp, fue invertido por la empresa conjunta hidroeléctrica Da Nhim-Ham Thuan-Da Mi y entró en operación comercial en 2019. Es la primera planta solar flotante de Vietnam y un modelo pionero en el uso eficiente de embalses hidroeléctricos./.

VNA