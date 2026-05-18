Sector energético, pilar clave para las ambiciones de crecimiento verde de Vietnam

Hanoi (VNA) – Mientras Vietnam se propone alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de dos dígitos en el período 2026-2030, el sector energético enfrenta el doble desafío de garantizar la seguridad energética y cumplir simultáneamente el compromiso nacional de lograr cero emisiones netas para 2050.



La Resolución No. 70-NQ/TW del Buró Político, emitida el 20 de agosto de 2025 sobre la seguridad energética nacional hasta 2030 con visión hacia 2045, identifica la seguridad energética como una base estratégica para el desarrollo del país y un componente esencial de la seguridad nacional. El documento destaca que el desarrollo energético debe ser prioritario para sostener un crecimiento económico superior al 10 % en los próximos años.



La Resolución n.º 70-NQ/TW del Buró Político, emitida el 20 de agosto de 2025 sobre la seguridad energética nacional hasta 2030, con visión hacia 2045, define la seguridad energética como un pilar clave para el desarrollo del país y una parte inseparable de la seguridad nacional. El documento enfatiza que el desarrollo energético debe ocupar un lugar prioritario para respaldar un crecimiento económico sostenido superior al 10 % en los próximos años.



El presidente del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), Le Ngoc Son, señaló que la demanda energética del país continuará aumentando con fuerza, lo que ejercerá una enorme presión sobre las inversiones en generación eléctrica. Para sostener un crecimiento del PIB cercano al 10 %, se estima que la demanda de electricidad crecerá entre un 12 % y un 15 % anual, lo que requerirá incorporar entre 7.000 y 8.000 MW de nueva capacidad cada año.



Nguyen Dinh Hoa, del Instituto de Economía de Vietnam y del Mundo, indicó que el consumo total de energía deberá aumentar al menos un 8 % para mantener un crecimiento económico de dos dígitos. Sin embargo, advirtió que un mayor consumo energético también elevará el riesgo de emisiones de gases de efecto invernadero.



Con el objetivo de asegurar que el desarrollo energético se adelante a la demanda económica y, al mismo tiempo, reduzca las emisiones, Petrovietnam está concentrando sus inversiones en complejos de generación eléctrica alimentados con GNL. Los proyectos Nhon Trach 3 y 4, las primeras centrales eléctricas de Vietnam que utilizan GNL importado, ya han entrado en operación, marcando un paso significativo en la transición energética nacional.



Según él, los centros de generación basados en GNL deberían desarrollarse a una escala de entre 3.000 y 5.000 MW, en lugar de proyectos aislados de unos 1.500 MW. Este modelo permitiría reducir entre un 20 % y un 30 % los costos de infraestructura portuaria y almacenamiento de GNL, además de disminuir alrededor de un 10 % los costos de construcción mediante diseños estandarizados. Asimismo, las instalaciones de GNL podrían aprovechar la energía frigorífica generada durante la regasificación para abastecer centros de datos y optimizar la eficiencia de las inversiones.



Petrovietnam también impulsa grandes centros energéticos y ecoindustriales aprovechando su cadena de valor integrada en el sector energético. El grupo propuso desarrollar un centro energético ecoindustrial en el municipio de Vung Ang, en la provincia central de Ha Tinh, sustentado en tres pilares: energía basada en GNL, industria y servicios logísticos.



En la ciudad de Can Tho, Petrovietnam presentó además otro proyecto de centro energético ecoindustrial en el distrito de O Mon. Nguyen Van Tu, subdirector del Instituto del Petróleo de Vietnam, describió este modelo como una solución estratégica para fortalecer la seguridad energética y alimentaria, así como avanzar hacia el objetivo de emisiones netas cero, al tiempo que impulsa el desarrollo de Can Tho y del delta del Mekong.



De manera paralela, Petrovietnam acelera la investigación en energía eólica marina, un ámbito en el que el potencial de Vietnam se estima entre 600 y 1.000 GW, muy por encima de la capacidad instalada actual del país, cercana a los 85 GW.



Los expertos también pidieron un mayor respaldo político para los estudios sobre energía eólica marina y la aplicación de regulaciones obligatorias en materia de eficiencia energética. Hoang Xuan Quoc, de la Asociación de Petróleo de Vietnam, propuso considerar la energía eólica marina como un recurso nacional, lo que permitiría a las agencias estatales realizar estudios preliminares antes de subastar los emplazamientos de los proyectos a los inversionistas.



Por su parte, Nguyen Dinh Hoa subrayó que las medidas obligatorias de ahorro energético serán esenciales para que Vietnam cumpla sus compromisos climáticos sin frenar su expansión económica./.

VNA