Industria láctea vietnamita se dirige hacia crecimiento sostenible y competitivo

Hanoi (VNA)- La industria láctea vietnamita desempeña un papel crucial en la garantía de la nutrición y el impulso del desarrollo sostenible del sector agrícola y la industria moderna de procesamiento de alimentos.



En un contexto de integración profunda y crecientes exigencias sobre calidad y seguridad alimentaria, la gestión proactiva de la materia prima se ha convertido en un factor clave para el desarrollo sostenible del sector y el fortalecimiento de su competitividad.



Según el doctor Nguyen Xuan Duong, presidente de la Asociación de Ganadería de Vietnam, el país cuenta con numerosas ventajas para desarrollar la industria láctea, mientras que el consumo promedio de leche por persona sigue siendo bajo en comparación con la región, lo que evidencia un amplio margen de crecimiento.



Sin embargo, la producción nacional de leche de vaca aún es pequeña y fragmentada, insuficiente para cubrir la demanda de materia prima, lo que obliga al país a depender significativamente de leche en polvo importada para la producción de leche reconstituida.



Además de las limitaciones en el suministro, el conocimiento que tienen los consumidores sobre el valor nutricional de la leche fresca sigue siendo incompleto. Ante esta realidad, muchas empresas han invertido en regiones productoras de leche, considerando esto como un pilar para fortalecer su competitividad y expandir su presencia en el mercado.



Vinamilk, por ejemplo, ha desarrollado un sistema de granjas con estándares internacionales y garantiza una fuente de leche fresca de alta calidad.



Según Mai Kieu Lien, directora general de Vinamilk, esto constituye una “plataforma de lanzamiento” que permite a la empresa mantener su posición en el mercado nacional y expandirse internacionalmente.



En el primer trimestre de 2026, los ingresos consolidados superaron los 621,11 millones de dólares, un aumento del 24,6%, y las ganancias alcanzaron casi 96,15 millones de dólares, un crecimiento del 55% interanual.



Del mismo modo, TH true MILK del Grupo TH ha contribuido a cambiar los hábitos de consumo, promoviendo la transición de leche reconstituida a leche fresca y limpia. La competencia saludable entre grandes empresas ha incentivado el desarrollo de la ganadería lechera, aumentando la proporción de leche fresca nacional.



A nivel macro, el Gobierno ha aprobado la Estrategia de desarrollo de la industria láctea hasta 2030, con visión hasta 2045, con el objetivo de construir una cadena de valor completa desde la cría hasta el procesamiento.



Para 2030, se espera un crecimiento anual del 12–14%, con una producción de leche fresca de aproximadamente 2,6 mil millones de litros, cubriendo entre el 60% y 65% de la demanda nacional y un consumo promedio de 40 litros por persona al año.



De cara a 2045, se prevé que la producción de leche fresca alcance alrededor de 8 mil millones de litros, cubriendo entre el 80% y 85% de la demanda interna, con un consumo promedio de 100 litros por persona al año, reduciendo progresivamente la dependencia de importaciones y fortaleciendo la posición de Vietnam en la cadena de valor global.



La estrategia destaca la necesidad de desarrollar el ganado lechero de manera concentrada, segura frente a enfermedades, en colaboración con cooperativas y productores individuales, además de fomentar el procesamiento profundo y la creación de productos de alto valor agregado.



La expansión de mercados de exportación, aprovechando los acuerdos de libre comercio y superando barreras técnicas, se considera una solución clave.



Paralelamente, la industria láctea promoverá modelos de producción verde y economía circular, reduciendo emisiones y aspirando a la neutralidad de carbono para 2050.



La combinación de la visión estratégica del Estado y la iniciativa de las empresas se espera que impulse a la industria láctea vietnamita a consolidarse como un sector moderno, ecológico y altamente competitivo en el mercado internacional./.

VNA