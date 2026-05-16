Reformas sostenidas, clave para mantener el impulso de crecimiento de Vietnam

Hanoi (VNA) - A pesar del aumento de los desafíos externos a corto plazo, las perspectivas económicas de mediano plazo de Vietnam siguen siendo muy positivas, y se espera que el país continúe siendo uno de los principales focos de crecimiento de la región, según la última actualización económica sobre Vietnam del Banco Mundial (BM).

​Durante una rueda de prensa celebrada el 15 de mayo para presentar el informe, la directora de división del Banco Mundial para Vietnam, Camboya y Laos, Mariam J. Sherman, afirmó que Vietnam entró en 2026 desde una posición de fortaleza, superando a otras economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

​A pesar de los obstáculos del comercio mundial, el producto interno bruto (PIB) de Vietnam creció un 8% en 2025, la tasa más alta de la ASEAN, impulsada por el sólido desempeño de las exportaciones, un sector de servicios resiliente y el aumento de los flujos de inversión extranjera directa (IED) y de la inversión pública. Este impulso también ha sido respaldado por una ambiciosa agenda de reformas destinada a reestructurar el aparato estatal, considerada la más profunda desde el período de renovación.

​Según Tamina Khan, economista principal del BM para Vietnam, Camboya y Laos, Vietnam también se está beneficiando del auge mundial de las inversiones en inteligencia artificial (IA), y las exportaciones de productos relacionados con IA representan actualmente casi el 30% del PIB.

​Sin embargo, la incertidumbre del comercio global persiste, mientras que los aranceles estadounidenses siguen siendo más altos que los niveles previos a 2025, lo que ejerce presión sobre economías altamente abiertas como Vietnam. Al mismo tiempo, el conflicto en Oriente Medio ha provocado graves interrupciones en el suministro de petróleo.

​El BM señaló que estas presiones están dejando al descubierto debilidades estructurales del modelo de crecimiento vietnamita. En este contexto, la institución bancaria proyectó que el crecimiento económico de Vietnam se moderará al 6,8% en 2026 antes de recuperarse en 2027–2028, a medida que disminuyan los impactos de las perturbaciones en el suministro de petróleo y se fortalezcan los motores de crecimiento interno.

​También se prevé que la inflación promedio en 2026 alcance el 4,2%, suponiendo que los efectos inflacionarios de segunda ronda permanezcan bajo control.

A pesar del aumento de los riesgos a corto plazo, Tamina Khan subrayó que las perspectivas de mediano plazo de Vietnam siguen siendo positivas, e indicó que una implementación eficaz de las reformas ayudaría al país a superar los desafíos externos y mantener un sólido impulso de crecimiento.

El BM recomendó que Vietnam garantice una evaluación rigurosa y una implementación efectiva de su cartera de inversión pública de 320 mil millones de dólares, diversifique las fuentes de financiamiento a largo plazo más allá del sistema bancario y mejore la calidad de la IED fortaleciendo los vínculos con las empresas nacionales y promoviendo la transferencia de conocimientos.

​Sherman destacó que Vietnam está impulsando algunas reformas transformadoras, pero subrayó que su impacto total dependerá de una implementación efectiva, por lo que la ejecución de políticas y el compromiso con la agenda de reformas son cruciales en esta etapa./.

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