70.000 toneladas de arroz vietnamita obtienen certificación ecológica

Can Tho, Vietnam (VNA) - Hasta la fecha, 70.000 toneladas de arroz han obtenido la certificación de “Arroz Verde Vietnamita de Bajas Emisiones”, tras el primer envío de más de 400 toneladas exportadas por la empresa Trung An a Japón en junio de 2025.

Durante un taller celebrado el 13 de mayo en la ciudad de Can Tho para revisar los resultados de la evaluación del proyecto de un millón de hectáreas de cultivo de arroz de bajas emisiones, Le Thanh Tung, vicepresidente y secretario general de la Asociación de la Industria Arrocera de Vietnam, señaló que este arroz certificado no solo se exporta a Japón, sino que también ha llegado a mercados de Europa y Oceanía.

El funcionario explicó que el proceso de evaluación y certificación está actualmente limitado a los miembros de la Asociación de la Industria Arrocera de Vietnam. No obstante, las cooperativas que no formen parte de la asociación pueden solicitar su adhesión y, posteriormente, someterse al proceso de evaluación para obtener la certificación.

Asimismo, expresó su expectativa de que el programa se amplíe a un mayor número de cooperativas, contribuyendo a reforzar los esfuerzos conjuntos para implementar el proyecto de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones en el delta del Mekong.

Por su parte, Nguyen Thi Giang, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Can Tho, indicó que la ciudad está implementando actualmente el proyecto en 64 comunas y barrios, con una superficie de 170.877 hectáreas y la participación de 171 cooperativas y grupos cooperativos.

Añadió que los modelos piloto han mostrado resultados positivos, demostrando que la producción de arroz de alta calidad y bajas emisiones es viable y eficiente.

Según subrayó, para que el arroz de bajas emisiones pueda acceder a mercados de alto valor, aumentar su valor añadido y mejorar su competitividad internacional, no solo es necesario producir de forma sostenible, sino también verificar adecuadamente todo el proceso de producción ecológica.

Por ello, destacó la importancia de evaluar el cumplimiento de los procedimientos de cultivo, digitalizar los datos de producción y desarrollar un sistema de reconocimiento para el “Arroz Verde Vietnamita de Bajas Emisiones”./.