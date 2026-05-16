Vietnam y Malasia impulsan la conectividad entre empresas inteligentes

Kuala Lumpur (VNA) - La Oficina Comercial de Vietnam en Malasia, en coordinación con el Instituto de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Empresarial (ISTE), la Asociación Internacional de Pequeñas y Medianas Empresas (ISSME) y la Asociación de Empresas de Vietnam en Malasia (VMBA), organizó en Kuala Lumpur un foro de promoción comercial destinado a fortalecer la conectividad entre las comunidades empresariales de ambos países.



El encuentro, celebrado el 15 de mayo, tuvo como objetivo crear puentes comerciales más eficientes y reforzar la capacidad de integración de las empresas vietnamitas y malasias.



Durante el foro, el representante de la Oficina Comercial de Vietnam en Malasia, Ngo Quang Hung, destacó que Malasia se consolida actualmente como uno de los principales socios comerciales de Vietnam dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Según explicó, el intercambio bilateral alcanzó los siete mil millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026, lo que refleja el potencial para cumplir la meta de 20 mil millones de dólares fijada por los primeros ministros de ambos países a finales de 2025.



Ngo Quang Hung resaltó además el carácter complementario de ambas economías. Mientras Vietnam posee ventajas en productos agrícolas, acuáticos, alimentos procesados y textiles, Malasia sobresale en tecnología de fabricación, productos químicos, logística y economía Halal.



A juicio del funcionario, estas fortalezas constituyen una base sólida para ampliar una cooperación sostenible y aprovechar acuerdos comerciales de nueva generación, como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), con vistas a fortalecer las cadenas regionales de suministro.



Por su parte, el vicepresidente de la VMBA Hambali Mukhlas abordó el panorama general de la cadena de suministro, enfatizando la importancia de la seguridad alimentaria y el valor agregado en la producción frente a las fluctuaciones geopolíticas y el incremento de los costos logísticos.



Mukhlas propuso combinar la abundante producción agrícola de Vietnam con el reconocido sistema de certificación Halal y la infraestructura logística de Malasia para acceder conjuntamente al mercado islámico global.



Asimismo, reveló que Malasia estudia los modelos vietnamitas de innovación, gestión de tierras y tecnologías de producción de arroz y productos del mar con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral.



Desde la perspectiva del desarrollo empresarial, el secretario general de la ISSME, Suneil Dutt Sharma, señaló que las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el motor de la economía al constituir más del 90% del total de las firmas y generar más del 50% del empleo global.



Sharma instó a estas entidades a transformarse en “empresas inteligentes” que actúen como nodos clave en el valor global, liderando la transición verde y la economía circular a través de cinco pilares estratégicos: la transformación digital integral, la innovación y el desarrollo, la integración regional, el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad (ESG) y el establecimiento de alianzas estratégicas entre el gobierno, la academia y el sector empresarial.



Al cierre del foro, los representantes de las organizaciones y empresas coincidieron en que la asociación económica entre Vietnam y Malasia experimentará un avance significativo, especialmente en los sectores de la economía digital, la industria verde y las cadenas de suministro sostenibles, aportando de manera sustancial a la prosperidad común de la comunidad de la ASEAN./.

VNA