Internacional

Naufragio frente a la isla Pangkor de Malasia deja 14 desaparecidos

Al menos 14 migrantes indocumentados desaparecieron tras el hundimiento de una embarcación frente a la isla Pangkor, Malasia.

Un miembro del personal de la Agencia de Aplicación de la Ley Marítima de Malasia revisa a los supervivientes rescatados. (Foto: AFP/Agencia de Aplicación de la Ley Marítima de Malasia)
Un miembro del personal de la Agencia de Aplicación de la Ley Marítima de Malasia revisa a los supervivientes rescatados. (Foto: AFP/Agencia de Aplicación de la Ley Marítima de Malasia)

Kuala Lumpur (VNA) – La Agencia de Control Marítimo de Malasia en el estado de Perak informó que una embarcación con 37 migrantes indocumentados, presuntamente procedentes de Indonesia, se hundió frente a la isla Pangkor, en el oeste de Malasia, dejando al menos 14 personas desaparecidas.

La agencia recibió la alerta alrededor de las 5:30 hora local del 11 de mayo, después de que un pescador local encontrara a varias víctimas flotando en el mar y pidiendo ayuda.

Según las investigaciones preliminares, en la embarcación viajaban 37 migrantes indocumentados, informó en un comunicado el director marítimo de Perak, Mohamad Shukri Khotob. Hasta el momento, 23 personas han sido rescatadas.

Los sobrevivientes fueron auxiliados por un barco pesquero local y posteriormente trasladados por una lancha de la policía marítima hasta el muelle de Kampung Acheh para los procedimientos de documentación e investigación.

Más tarde, fueron entregados a las autoridades de la jefatura policial del distrito de Manjung.

Mohamad Shukri señaló que las primeras investigaciones indican que el grupo habría partido el 9 de mayo desde Kisaran, Indonesia, con destino a Malasia. Entre los destinos previstos figuraban Penang, Terengganu, Selangor y Kuala Lumpur.

El caso se suma a una serie de tragedias marítimas registradas recientemente en la región. En uno de los incidentes más graves, 36 migrantes murieron en noviembre de 2025 tras el naufragio de una barco cerca de la frontera marítima entre Tailandia y Malasia./.

VNA
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