Vietnam reafirma enfoque centrado en las personas en la gobernanza migratoria

Nueva York (VNA)- Vietnam mantiene un enfoque “equilibrado y centrado en las personas” en la gobernanza migratoria, aseveró Phan Thi Minh Giang, sudirectora del Departamento Consular de la Cancillería del país, durante su intervención en el segundo Foro de Examen de la Migración Internacional (IMRF, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo recientemente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.



En la sesión de debate general, la funcionaria señaló que la situación migratoria global sigue evolucionando de forma compleja. Las lagunas en la gobernanza migratoria y la falta de canales legales están aumentando la vulnerabilidad de los migrantes, mientras que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se vuelven cada vez más sofisticados, con nuevas formas de explotación vinculadas a la tecnología digital y la participación forzada en actividades delictivas en centros de fraude.



En ese contexto, Vietnam afirmó que el Pacto Mundial sobre Migración (GCM) sigue siendo el marco fundamental para promover el diálogo y la cooperación sustantiva en materia migratoria, de acuerdo con las condiciones y prioridades de cada nación.



Minh Giang informó que el país indochino implementa activamente el Plan de Acción del GCM emitido en 2020. Destacó el perfeccionamiento continuo de las políticas y leyes, la promoción de opciones de migración legal y segura mediante la cooperación laboral en el ámbito bilateral, la contratación justa y la reducción de costos migratorios.



Asimismo, resaltó el impulso de la transformación digital en la gestión migratoria, incluyendo la creación de una base de datos para la formulación de políticas basadas en evidencia.



La representante de Vietnam subrayó la necesidad de ampliar los canales de migración legal y sostenible, fortalecer la cooperación a lo largo de las rutas migratorias y promover un enfoque centrado en las víctimas para combatir la trata y el tráfico ilícito de personas, comprometiéndose a colaborar de manera constructiva con los socios para impulsar la implementación del GCM.



En la apertura del foro, Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatizó la necesidad de una gestión migratoria eficaz basada en un enfoque centrado en el ser humano.



El secretario general de la mayor institución multilateral, António Guterres, afirmó que los migrantes realizan contribuciones esenciales al crecimiento económico y propuso prioridades de acción para proteger los derechos humanos, ampliar las opciones de migración legal y desmantelar las redes criminales.



Por su parte, la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), Amy Pope, instó a la comunidad internacional a transformar los compromisos en acciones prácticas para garantizar viajes migratorios seguros y legales.



En el marco del foro, la delegación vietnamita participó activamente en las sesiones de debate, compartiendo sus esfuerzos y resultados en la implementación del GCM, y presentó su informe nacional de examen voluntario.



Tras cuatro días de trabajo, los países acordaron por unanimidad adoptar la Declaración sobre los Progresos del IMRF, la cual define las prioridades para la siguiente etapa con el fin de promover una migración segura, ordenada y centrada en las personas. Se prevé que la tercera edición del foro se celebre en 2030./.

VNA