Vietnam y Rusia impulsan relaciones de cooperación

Moscú (VNA) El embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, sostuvo un encuentro de trabajo con A.Yatskin, primer vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de este país, con con el objetivo de debatir medidas destinadas a ampliar la cooperación bilateral.



En sus palabras, Dang Minh Khoi subrayó que Vietnam desea fortalecer aún más la cooperación en todos los ámbitos con la Federación Rusa, centrándose en la ampliación de la colaboración local, para lo cual la Embajada de Hanoi en Moscú está dispuesta a actuar como puente de conexión.



El funcionario destacó el desarrollo fructífero de las relaciones entre los dos países en los últimos tiempos, sobre todo la firma de un acuerdo de cooperación en la construcción de una primera central nuclear en Vietnam.



Además, manifestó su confianza en que Rusia se convierta en uno de los socios estratégicos en el sector del petróleo y el gas de la nación indochina en el futuro.



Por su parte, A.Yatskin reafirmó el importante papel y la contribución de la cooperación a través de los canales parlamentarios para mantener y profundizar la asociación estratégica integral entre Vietnam y la Federación Rusa.



Al mismo tiempo, expresó su esperanza de que en el futuro, las localidades de ambas naciones continúen ampliando la cooperación.



Las ciudades a nivel central y las principales provincias de amos países han establecido relaciones de hermanamiento, y se espera profundizar los nexos a través de la Embajada de Hanoi en Moscú, puntualizó.



También presentó varias propuestas relativas a las regiones del norte rusas—zonas con reservas de petróleo y gas— que podrían ser adecuadas para hermanarse con las provincias costeras de Vietnam. Una serie de localidades del país euroasiático están interesadas en establecer relaciones de hermanamiento con sus similares de la nación indcohina, apuntó.



Dang Minh Khoi acogió con entusiasmo esa aspiración y aseguró que brindará el máximo apoyo al proceso de cooperación. El embajador formuló votos porque la cooperación en materia de formación entre Vietnam y Rusia se siga desarrollando en los ámbitos artístico y creativo./.

VNA