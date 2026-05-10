Tailandia: Zoológico de Nakhon Ratchasima presenta a un hipopótamo pigmeo recién nacido

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Bangkok (VNA) – Un hipopótamo pigmeo nacido recientemente en el zoológico de Nakhon Ratchasima fue bautizado oficialmente como “Nong Moo Daeng”, tras una votación pública a nivel nacional en la que participaron más de 371 mil personas.

La campaña para elegir el nombre, organizada por la Organización de Parques Zoológicos de Tailandia bajo patrocinio real, despertó un amplio interés entre la población.

“Nong Moo Daeng” obtuvo la mayor cantidad de votos entre las cinco opciones finalistas, convirtiéndose así en el nombre oficial de la cría. El resultado refleja tanto la alta participación ciudadana como el creciente interés del público por la conservación de la fauna silvestre promovida por la red nacional de zoológicos.

Altos representantes de la organización estuvieron presentes en el anuncio oficial y agradecieron el apoyo de la población, subrayando que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la conciencia sobre la protección de los animales.

El nacimiento del pequeño hipopótamo es fruto de un programa coordinado de reproducción entre el zoológico de Nakhon Ratchasima, el zoológico abierto de Khao Kheow y el zoológico de Chiang Mai, con la colaboración de veterinarios y especialistas.

Nacido el pasado 22 de marzo, Nong Moo Daeng ha atraído a numerosos visitantes desde su primera aparición pública durante las celebraciones de Songkran./.

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