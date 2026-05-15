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Científicos descubren la especie de dinosaurio más grande jamás encontrada en Tailandia

Paleontólogos hallaron en Tailandia una nueva especie de dinosaurio gigante de hasta 30 metros de longitud.

Ilustración del dinosaurio Nagatitan chaiyaphumensis, que vivió durante el período Cretácico, con fósiles desenterrados en Tailandia. (Foto: Reuters)
Ilustración del dinosaurio Nagatitan chaiyaphumensis, que vivió durante el período Cretácico, con fósiles desenterrados en Tailandia. (Foto: Reuters)

​Bangkok (VNA) – Paleontólogos de la Universidad de Mahasarakham de Tailandia y la University College de Londres (UCL) anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio de cuello largo, llamada Nagatitan Chaiyaphumensis, considerada el dinosaurio más grande jamás identificado en Tailandia y en todo el Sudeste Asiático.

​La nueva especie fue identificada a partir de fósiles excavados en la aldea de Ban Phanang Suea, en la provincia de Chaiyaphum, en el noreste de Tailandia. Los hallazgos fueron resultado de la colaboración entre investigadores de ambas instituciones y han sido publicados en la revista científica Scientific Reports.

​Según los investigadores, Nagatitan Chaiyaphumensis pertenecía a la familia Titanosauridae, un grupo de dinosaurios herbívoros caracterizados por sus largos cuellos y colas. Se estima que la especie medía entre 27 y 30 metros de longitud y pesaba más de 26 toneladas.

Los científicos creen que el dinosaurio vivió hace aproximadamente entre 100 y 120 millones de años, durante el período Cretácico, alrededor de 40 millones de años antes que Tyrannosaurus rex.

​El investigador principal, Thitiwut Sethapanichsakul, estudiante de doctorado en la University College London, explicó que el equipo apodó a la especie “el último titán de Tailandia”, porque los fósiles fueron descubiertos en las capas rocosas más jóvenes del país conocidas por conservar restos de dinosaurios.

​El doctor Sita Manitkul, de la Universidad de Mahasarakham, señaló que Nagatitan Chaiyaphumensis es la decimocuarta especie de dinosaurio nombrada oficialmente en Tailandia. También destacó que Tailandia es considerada uno de los países más ricos de Asia en diversidad de fósiles de dinosaurios./.

VNA
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