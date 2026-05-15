Inicia oficialmente la temporada de lluvias 2026 en Tailandia

Bangkok (VNA)- La temporada de lluvias de Tailandia comenzó oficialmente el 15 de mayo de 2026, con un pronóstico de precipitaciones un 10% inferior al promedio normal y la previsión de que entre una y dos tormentas tropicales afecten al país.



Según informó el Departamento Meteorológico de Tailandia (DMT), el inicio del período pluvial se determinó tras cumplirse los criterios meteorológicos clave, que incluyen una cobertura de lluvias superior al 60% en la región Norte, así como el cambio de dirección de los vientos de baja altitud hacia el Suroeste y los de gran altitud hacia el Este.



El DMT detalló que la temporada de lluvias en el Norte del país se extenderá hasta mediados de octubre, mientras que la costa este de la región sur podría continuar registrando precipitaciones hasta el mes de diciembre.



De manera general para este año, el volumen acumulado de lluvias en todo el territorio tailandés será menor en comparación con el registrado en 2025. Las autoridades prevén que desde mediados de mayo choquen con un incremento y una mayor duración de las precipitaciones, especialmente en la zona este y la costa suroeste, donde existe la probabilidad de que ocurran lluvias intensas de carácter local.



No obstante, el DMT advirtió que desde finales de junio es probable una disminución en la cantidad y la distribución de las lluvias hasta principios de julio, una situación que aumentará el riesgo de sequía en múltiples áreas, particularmente fuera de las zonas que cuentan con sistemas de irrigación agrícola.



Posteriormente, se espera que las precipitaciones vuelvan a generalizarse entre los meses de agosto y septiembre. Durante esta etapa, las instituciones oficiales han instado a mantener una vigilancia estricta ante la posibilidad de inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y escorrentías forestales en determinadas provincias.



Asimismo, el departamento realiza un seguimiento constante del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), la fluctuación climática natural en el océano Pacífico ecuatorial que abarca las fases de El Niño, La Niña y el estado neutro.



En estos momentos, las condiciones se mantienen en un rango neutral, pero muestran una tendencia a transformarse hacia la fase de El Niño durante la segunda mitad del año. Este cambio de patrón podría derivar en un volumen de lluvias inferior al habitual y en temperaturas ligeramente más elevadas que el promedio registrado históricamente en toda la nación del Sudeste Asiático.



A pesar de que el pronóstico del volumen total de precipitaciones para todo el año se sitúa por debajo de los niveles normales, el DMT alertó que aún pueden desencadenarse lluvias torrenciales en momentos específicos debido a la influencia de los monzones y los sistemas de baja presión.



Las autoridades advirtieron que estas condiciones climáticas severas poseen el potencial de provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas boscosas, además de generar afectaciones e interrupciones en el desarrollo de las actividades agrícolas del país./.

VNA