Vietnam reafirma su papel activo y responsable en la ASEAN

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, llegó a Hanoi, concluyendo con éxito su participación en la 48.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada los días 7 y 8 de mayo en Cebu, Filipinas.

Se trata del primer viaje oficial al extranjero de Le Minh Hung desde que asumió el cargo como jefe del nuevo Gobierno, reafirmando así el papel, la posición y el espíritu proactivo y responsable de Vietnam en el proceso de construcción de la Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En un contexto internacional y regional marcado por cambios rápidos, complejos e impredecibles; por el aumento de la competencia estratégica entre las grandes potencias; y por desafíos cada vez más evidentes relacionados con la seguridad no tradicional, el cambio climático, la seguridad energética y alimentaria, la visita de trabajo del primer ministro Le Minh Hung no solo ha aportado al éxito general de la cumbre, sino que también ha dejado importantes huellas de Vietnam como miembro activo, proactivo y responsable de la ASEAN.

La ocasión permitió a Vietnam seguir fortaleciendo sus relaciones con los países de la región mediante numerosas reuniones bilaterales sostenidas al margen de la magna cita por el jefe del Gobierno, contribuyendo así al fortalecimiento de la confianza política y al impulso de la cooperación en economía, comercio, inversión, conectividad de infraestructuras, transformación digital y respuesta al cambio climático.

En el evento, los líderes de la ASEAN centraron sus debates en cuestiones clave como el fortalecimiento de la solidaridad interna del bloque, el aumento de la resiliencia regional, la garantía de la seguridad energética y alimentaria, la promoción de la integración económica, el impulso de la transformación digital y la preservación del papel central de la agrupación en la arquitectura regional en formación.

El primer ministro Le Minh Hung y los jefes de delegación de los países de la ASEAN participan en la sesión inaugural de la 48.ª Cumbre de la ASEAN. Foto: VNA

Bajo el lema “Navegando juntos hacia un futuro compartido” y las prioridades propuestas por Filipinas como presidente de la ASEAN en 2026, la cumbre reafirmó la determinación de construir una ASEAN unida, inclusiva, resiliente y capaz de adaptarse eficazmente a las fluctuaciones del entorno regional e internacional.

Durante las sesiones de trabajo, Minh Hung presentó numerosas propuestas e iniciativas de Vietnam destinadas a contribuir a las soluciones comunes de la ASEAN frente a la situación actual y a los desafíos futuros. Entre las prioridades más importantes destacó la necesidad de garantizar un entorno de paz y estabilidad que permita al bloque continuar su desarrollo sostenible y asegurar una vida próspera y feliz para sus pueblos.

El jefe del Gobierno subrayó que, en un contexto regional y mundial lleno de incertidumbres, la unidad constituye la fuerza fundamental que permitirá a la ASEAN superar las dificultades y mantener su papel central en la arquitectura regional. Según afirmó, la ASEAN debe preservar una voz común, reforzar la confianza estratégica y promover el espíritu de consenso para responder eficazmente a los nuevos desafíos emergentes.

El primer ministro vietnamita planteó tres grandes propuestas: concentrar recursos para garantizar las necesidades esenciales de seguridad, incluidas la seguridad energética, alimentaria y humana; promover una cooperación sustancial para fortalecer las capacidades internas y la resiliencia de la ASEAN; y reforzar la coordinación y la unidad dentro del bloque.

En los debates, el dirigente vietnamita también destacó la necesidad de acelerar la integración económica intrarregional, considerándola un motor clave para que la ASEAN mantenga el crecimiento en medio de las dificultades de la economía mundial.

Propuso además intensificar la cooperación en transformación digital, desarrollo de la economía digital y construcción de nuevos marcos de cooperación en materia de datos, inteligencia artificial, innovación y formación de recursos humanos de alta calidad.

Asimismo, enfatizó la necesidad de desarrollar cadenas de suministro altamente resilientes frente a las perturbaciones externas y de promover la cooperación en energías renovables, infraestructura digital y logística para mejorar la conectividad regional.

El mensaje de Vietnam en la conferencia también reflejó claramente su posición constante a favor de un desarrollo inclusivo y sostenible centrado en las personas, al tiempo que impulsa la integración económica regional, la innovación, la transformación digital y el crecimiento verde.

Las propuestas vietnamitas recibieron valoraciones positivas de numerosos países miembros de la ASEAN debido a su carácter práctico, viable y acorde con las necesidades de desarrollo de la región en la nueva etapa.

En declaraciones a la prensa al margen de la cumbre, el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, señaló que sobre la base de dichas propuestas de Vietnam, la cumbre acordó emitir una Declaración de los Líderes de la ASEAN sobre acciones prioritarias para fortalecer la resiliencia regional frente a las repercusiones de la situación en Oriente Medio, reflejando así la postura política de la ASEAN y las medidas estratégicas y prácticas para responder de manera conjunta y efectiva.

La participación activa y proactiva de Vietnam en la 48.ª Cumbre de la ASEAN continúa reafirmando el creciente prestigio del país en la región. En los últimos años, Vietnam ha sido considerado uno de los miembros más dinámicos de la agrupación, con contribuciones sustanciales al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN y al fortalecimiento de la cooperación regional.

A través de las sesiones de trabajo, Vietnam reiteró claramente su postura consistente a favor de una ASEAN unida, resiliente y adaptable, promoviendo al mismo tiempo el equilibrio entre crecimiento económico y desarrollo sostenible, así como entre transformación digital y bienestar social.

La participación del primer ministro Le Minh Hung y de la delegación vietnamita de alto nivel en la cumbre, inmediatamente después del inicio del XVI mandato del Gobierno vietnamita, demuestra también la coherencia de la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de Vietnam. Asimismo, reafirma que la ASEAN sigue siendo una prioridad estratégica de primer orden en la política exterior y de integración internacional del país.

Al margen de la cumbre, el primer ministro Le Minh Hung sostuvo numerosos encuentros bilaterales con dirigentes de países miembros de la ASEAN y representantes de organizaciones internacionales.

Durante estos encuentros, el jefe del Gobierno vietnamita destacó la prioridad de intensificar los intercambios de alto nivel, consolidar la confianza política y aplicar eficazmente los marcos de cooperación existentes; además de promover el espíritu de amistad, solidaridad y cooperación, y aprovechar nuevas oportunidades de colaboración en comercio, integración económica regional, seguridad alimentaria, seguridad energética, desarrollo de cadenas de suministro y conectividad de infraestructuras./.

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