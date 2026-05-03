Internacional

Malasia aborda la escasez de médicos

El Gobierno de Malasia establece un grupo de trabajo para enfrentar la escasez de médicos y especialistas, con medidas de incentivos y retención de talento.

Un auxiliar médico (vestido con pantalones y zapatos negros) traslada a un paciente en una camilla por el pasillo, una zona pública, del departamento de urgencias y traumatología del Hospital Raja Permaisuri Bainun, en Ipoh, Perak (Fuente: codeblue.galencentre.org)
Un auxiliar médico (vestido con pantalones y zapatos negros) traslada a un paciente en una camilla por el pasillo, una zona pública, del departamento de urgencias y traumatología del Hospital Raja Permaisuri Bainun, en Ipoh, Perak (Fuente: codeblue.galencentre.org)

Kuala Lumpur (VNA)- El Ministerio de Salud de Malasia ha creado un grupo de trabajo interministerial para evaluar y resolver la escasez de médicos y especialistas, al tiempo que estudia medidas para retener talento cualificado en el sistema nacional de salud.

El ministro de Salud, Dzulkefly Ahmad, informó el 2 de mayo que ya se ha establecido una hoja de ruta concreta para desarrollar soluciones integrales a este problema.

Según explicó, la falta de médicos y especialistas es una situación persistente desde hace años, mientras que el Ministerio de Salud, con una red de 151 hospitales, enfrenta múltiples desafíos.

El ministro subrayó que ha instruido a las unidades competentes del ministerio a coordinarse con el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Finanzas y la Comisión de Servicios Públicos para abordar esta cuestión, especialmente en el estado de Sabah.

Tras la inauguración del Centro de Atención Sanitaria de Sandakan, en Sabah, Dzulkefly Ahmad destacó que la solución a la escasez de médicos debe aplicarse de manera sistemática, con coordinación intersectorial y una visión a largo plazo.

Asimismo, indicó que el grupo de trabajo está evaluando propuestas para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, incluidas ayudas de reubicación para incentivar su trabajo en Sabah.

El titular de Salud afirmó que no existe ninguna razón para no ofrecer incentivos a los médicos comprometidos que prestan servicio en esta región./.

VNA
#Malasia #sistema nacional de salud #Dzulkefly Ahmad
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